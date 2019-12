Julsångsmaraton i Nikolaikyrkan – inte bara för sångernas skull: "Inget barn ska behövas födas i ett stall"

Och hon var bara en av många Örebroartister som ville vara med och fira advent med ett musikmaraton: körer, solosångare, kvartetter, proffs och amatörer – artisterna ville aldrig ta slut framför den guldglänsande altartavlan.

– Ett väldigt fint och bra arrangemang, sade Annika Gelin.

Men bakom alla bjällerklangsvackra toner i den varma och välkomnande kyrksalen, fanns också ett annat syfte. Kanske rentav något viktigare än både sång och musik.

– Ni sjunger så vackert om det där lilla barnet som föddes i ett stall, sade konferencieren och prästen Sara Nässelqvist.

– Men det är något som skaver med det, för jag tycker inte att något barn ska födas i ett stall, och det är precis vad insamlingen handlar om, sade hon.

För varje år arrangerar svenska kyrkan en insamling för sitt internationella arbete, och i år handlar den om – flickors rättigheter. Och under musikmaraton samlades det in pengar till just den insamlingen.

– Jag tillägnar den sången till min dotter och alla andra unga kvinnor som har särskilda behov och särskilda resurser, sade Annika Gelin som skrivit en bok om att leva med en dotter med högfungerande autism.