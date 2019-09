Juryn splittrad om Chris Kläffords chanser: ”Lyfter inte”, ”Går hela vägen”

När Chris Kläfford natten till onsdagen tagit sista tonen i sin egen låt "If not with you, for you" ställde sig jurymedlemmen Julianne Hough upp, applåderade och sken som en sol.

– Du har något superspeciellt. Jag älskar det, sa hon.

Hon fick medhåll av Gabrielle Union:

– Varje gång du öppnar munnen får jag gåshud. Jag älskar alla dina låtar och tror att Amerika håller med mig.

Men jurykollegan Howie Mandel gillade inte det han just hört.

- Dina sånger lyfter inte taket här. Jag tror inte att du får röster för den låten, sa han.

Och Simon Cowell trodde att han precis lyssnat till en låt som Chris Kläfford sjungit tidigare i tävlingen – vilket han inte har.

Tolv akter tävlade i nattens semifinal. Tv-publiken ska rösta vidare fem av dem till final. Resultatshowen visas klockan 2 i natt, svensk tid.

Chris Kläffords strategi i America's got Talent har varit att framföra egna låtar, förutom vid ett tillfälle då han sjöng John Lennons ”Image”. I morgon bitti vet vi om det är rätt strategi.