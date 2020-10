På fredagsmorgonen, svensk tid, twittrade USA:s president, Donald Trump, om att han och hustrun Melania Trump smittats med covid-19.

Trump skriver att de båda omedelbart har satts i karantän och att återhämtningsperioden genast påbörjas. "We will get through this TOGETHER!", skriver Trump.

Dagens Nyheter skriver att Donald Trump bekräftat för Fox News