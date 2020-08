JUST NU: Elfel i Linköping orsakar problem i tågtrafiken – risk för inställda avgångar

Enligt Trafikverket finns det ingen prognos för när problemet är åtgärdat. Inställda avgångar kan förekomma.

För mer information uppmanas man kontakta sitt tågbolag.

Stationer som påverkas är:

Norrköping C, Linköping C, Kimstad, Linghem, Mantorp, Mjölby, Skänninge, Vikingstad, Motala C, Borlänge C, Hässleholm, Aneby, Alvesta, Bodafors, Ballingslöv, Burlöv, Boxholm, Diö, Eslöv, Frövi, Grängesberg, Hjärup, Hallsberg, Hästveda, Höör, Kumla, Kopparberg, Killeberg, Ludvika, Lindesberg, Lammhult, Lund C, Moheda, Nässjö C, Osby, Stehag, Storå, Stångby, Ställdalen, Stockaryd, Sävsjö, Sösdala, Tranås, Tjörnarp, Vislanda, Åkarp, Älmhult, Örtofta, Örebro Södra, Örebro C, Eskilstuna C, Dingtuna, Flen, Hälleforsnäs, Katrineholm C, Kolbäck, Kvicksund, Ransta, Västerås C, Sala, Stockholms södra, Flemingsberg, Gnesta, Hyllie, Huddinge, Järna, Malmö C, Mölnbo, Stuvsta, Södertälje Syd, Triangeln, Årstaberg, Älvsjö.