JUST NU: Fyra personer räddade ur gruvan:”De är ute och välbehållna”

Under måndagskvällen vid 17.40-tiden larmades SOS Alarm om brand i Zinkgruvan, i Askersunds kommun. Det handlade om en övertänd lastbil 1 200 meter under jord. Och fyra personer satt fast i en räddningskammare drygt en kilometer under jorden. De kunde inte ta sig ut.

Åtta enheter var senare under kvällen på plats vid gruvan och räddningstjänsten skickade ner rökdykare. Vid 21-tiden kämpade man fortfarande med att släcka branden.

– Det är däck som brinner och svårt att få ner vatten. Ska få ner pulver nu, men det är långa vägar att transportera sakerna och det tar tid, sade Kenneth Cederström, inre befäl till NA vid samma tidpunkt.

Kenneth Cederström berättade att de använde pulver och vatten för att släcka branden. På grund av rökutvecklingen fick räddningstjänsten till en början avbryta flera av släckningsförsöken.

– Det var mycket rök. Men för att gruvan, i sig, hade ett bra ventilationssystem så man kunde snabbt dra ur röken.

Klockan 23:00 kunde räddningstjänsten släcka branden, och de fyra personerna som befann sig i räddningskammaren kunde ta sig ut.

– När branden var släckt gick vi ner till räddningskammaren och tog ut dem. Vi tog ner en fyrhjuling med en kärra på som personerna transporterades upp med. Därefter kunde de ta en hiss upp. Det var inget dramatiskt när branden var släckt, säger Kenneth Cederström, inre befäl och fortsätter:

– Vi hade med oss fyrhjulingen för att påskynda uppstigningen. Vi kom inte förbi lastbilen på något annat sätt.

Hur har de fyra personerna reagerat?

– Det har jag tyvärr ingen uppgift på. Jag har fått information om att personerna är ute och välbehållna.

Hur började det brinna i lastbilen?

– Varför lastbilen började brinna vet vi inte. Det får man göra en undersökning på i morgon.

Kommer ni fortsätta att bevaka branden på något sätt?

– Det gör företaget själva nu, eftersom branden är släckt.

