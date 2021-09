JUST NU: Kiese Thelin tar chansen – styr in 2–0 för Sverige

Tidigare i augusti stod det klart att örebroaren Isaac Kiese Thelin blev uttagen till Sveriges VM-kvaltrupp där blågult ställs mot Spanien och Grekland.

I mötet med Spanien på Friends Arena i Stockholm i torsdags fick Kiese Thelin tillbringa större delar av matchen på bänken men byttes in när det återstod några minuter kvar av matcher. Men på fem korta minuter fick 29-åringen svårt att bevisa för förbundskaptenen Janne Andersson att han förtjänar en startplats – men chansen skulle komma.

Under söndagen ställdes Sverige i en träningslandskamp mot Uzbekistan och då fick Kiese Thelin gå in från start – och anfallaren skulle inte behöva lång tid på sig innan han skrev in sig i målprotokollet.

Sverige tog ledningen redan i den 6:e minuten, efter ett självmål och mer skulle det bli. I den 35:e minuten spelade Jesper Karlsson in en boll i Uzbekistans straffområde och framför mål stod Kiese Thelin och styrde elegant in 2–0.

Matchen pågår.