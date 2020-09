JUST NU: Lång kö för coronatest i Örebro: ”Haft ett krismöte på morgonen”

Flera förkylda örebroare som knappat in sig på 1177.se för att testa sig för corona har upptäckt att väntetiden blivit lång.

”Blev förkyld idag. Vill såklart testa mig om det är covid. Går in på 1177 och loggar in och ser få att första lediga tid är nu på onsdag.!!! Alltså, sån kö.”, skriver en person som hört av sig till NA.

Lena Adolfsson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län, medger att situationen är akut och att ett krismöte hölls klockan sju på fredagsmorgonen med länsjukvårdschefer, högsta chefen för covidmottagningen i Örebro samt labbpersonal som utför analyserna.

– Vi fick lite personal sjuka på covidmottagningen så vi har haft ett krismöte nu på morgonen för att kunna lägga på mer tider, säger Lena Adolfsson till NA.

Ute i länet är situationen bra. Krisen finns i Örebro.

– Under dagen håller man på med att förstärka med personal så att vi ska kunna lägga på mer tider. Dels under lördagen och måndagen, och har vi tur kan de öppna upp även på söndag. För tiderna räcker inte till just nu, säger Adolfsson.

Hon ser att allt flera örebroare söker sig till covidmottagningarna i Karlskoga och Lindesberg för att få testa sig.

– När vi flyttade provtagningsmottagningen från USÖ till CV-området hade man stängt i två dagar. Så finns finns också en eftersläpning, plus att faktiskt människor lyssnat in att man ska provta sig vid lätta förkylningssymtom, säger Adolfsson.

Så det är inte så att örebroarna blivit dramatiskt mer förkylda?

– Nej. Förr krävde vi mer och svårare symtom och nu har vi sagt att man ska testa sig vid minsta förkylningssymtom, svarar Adolfsson.

Från och med den 1 september tas hundra covid-prover fler per dag i länet jämfört med tidigare. Trots det räcker alltså inte tiderna till.

– Tidigare låg vi på 280 prov per dag, nu ligger vi på 360–380, påpekar Adolfsson.

Inom kort öppnar en ny provtagningsstation i Vivalla som kan hjälpa till att avlasta.

– Jag har förhoppningar om att de ska komma i gång i början av nästa vecka, säger Adolfsson.

För att underlätta situationen tas personalprovtagningar vid sidan om allmänhetens flöde.

– De tas av personal som stöttar på sjukhuset.

Från och med tisdag ska även barn över sex år, med lindriga symtom, testas för covid-19.

Då blir trycket ännu hårdare.

– Vi kommer att ha några intensiva veckor nu tills vi kan klara av att bemanna upp, inser Adolfsson.

Hur länge är det rimligt att få vänta på att bli testad vid symtom?

– Egentligen kanske vi inte ska lägga ut tider för mer än de närmaste tre dagarna. Det här ett akut prov. Du ska ju inte hinna bli frisk när du står i kö för en akut provtagning.

– Inom en tvåveckorsperiod hoppas jag att vi ska kunna provta utifrån behovet, säger Lena Adolfsson.