JUST NU: Lastbil har rivit ned ledning – störningar i tågtrafiken ►Stationerna som påverkas

Olyckan ska ha skett i samband med att en lastbil tagit sig över järnvägsspåret, enligt de första uppgifterna.

Brandkår har larmats till platsen.

Trafikverket skriver på sin hemsida att felavhjälpare är utkallad och att det är störningar i tågtrafiken.

Stationer som kan påverkas:

Arboga, Barkarby, Bro, Bålsta, Dingtuna, Enköping, Jakobsberg, Kolbäck, Karlberg, Kallhäll, Köping, Kungsängen, Spånga, Sundbyberg, Västerås C, Stockholm Central, Hallsberg, Frövi, Grängesberg, Kumla, Kopparberg, Ludvika, Lindesberg, Storå, Ställdalen, Örebro Södra, Örebro C, Borlänge C.

Källa: Trafikverket.

OBS! Kartan anger ungefärlig plats