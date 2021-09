JUST NU: Man i 25-årsåldern anhållen misstänkt för skjutningen i Rosta • Polisen knackar dörr

Det var 20.41 på fredagskvällen som polisen fick in larmet om att en skottskadad person påträffats i Rosta. Polisen rubricerar händelsen som försök till mord och en stor insats drogs igång och pågick under natten och in på lördagsförmiddagen.

Den skottskadade mannen, som är i 30-årsåldern, fördes till sjukhus. Polisen uppger under söndagen att mannen skjutits i benet. En misstänkt, en man i 25-årsåldern, har anhållits.

Under söndagen kommer polisen att knacka dörr i området.

Polisens presstalesperson Stefan Wickberg uppger att han i nuläget inte kan ge mer information i ärendet.