JUST NU: Mordförsök i Örebro – skottlossning i Oxhagen

Det var vid 00.20-tiden som polisen larmades om skottlossningen. Vittnen hade sett en man ligga till synes livlös på marken

Därefter hade flera personer burit in den skadade mannen i en bil och åkt in till akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Örebro. Bilen har tagits i beslag för teknisk undersökning och personerna som körde in mannen förhörs löpande.

– Personerna såg att det var allvarligt och stack direkt till sjukhus, säger Mats Öhman.

Polisen har startat en stor insats som är inledd i tre olika delar för att säkra brottsplatsen, genomföra förhör och leta efter gärningspersoner.

– Vi efterspanar gärningspersoner just nu. Vi har gjort iakttagelser som kan ha med brottet att göra men det vet vi inte ännu, säger Mats Öhman.

Polisen har genomfört en omfattande avspärrning på brottsplatsen.

Skadeläget för mannen är ännu oklart.

Texten uppdateras.