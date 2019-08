JUST NU: Omfattande signalfel vållar problem i tågtrafiken

Anmäl text- och faktafel

Orsaken är ett signalfel i Örebro. Just nu finns det inga uppgifter när felet kan vara åtgärdat. Flera tåg är försenade.

Även tågen mot Köping och Fagersta är drabbade. Arbetet med att åtgärda felet startade vid sjutiden.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Örebro C, Hallsberg, Kumla, Örebro Södra, Frövi, Grängesberg, Kopparberg, Ludvika, Lindesberg, Storå, Ställdalen, Borlänge C, Arboga, Barkarby, Bro, Bålsta, Dingtuna, Enköping, Jakobsberg, Kolbäck, Karlberg, Kallhäll, Köping, Kungsängen, Spånga, Sundbyberg, Västerås C, Stockholm Central, Fagersta C, Karbenning, Skinnskatteberg, Avesta Krylbo.

Mer info på Trafikverkets hemsida för trafikinformation.