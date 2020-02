Larmet kom in till SOS alarm vid 04.30-tiden under natten mot Söndag. Enligt räddningstjänsten ska det röra sig om en bil som har kört in i en stolpe. Ingen person skadades så allvarligt att de behövda köras till sjukhus. Trafikverket varnar för att framkomligheten under räddningsarbetet kan vara begränsad.

Texten uppdateras...

Kartan visar ungefärlig position