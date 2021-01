JUST NU: Skottlossning i Vivalla – en person skadad: ”Försök till mord”

Runt 21-tiden under måndagskvällen kom ett samtal in via 112. Larmet gällde en skottlossning i Vivalla där en person ska ha blivit skadad i samband med händelsen.

– Det handlar om en person. Vi jobbar utifrån förutsättningarna att det är försök till mord. En person får sjukvård just nu, skadeläget är oklart, säger polisens presstalesperson Kenneth Johannesson.

Enligt polisens hemsida ska dock inte skadorna vara livshotande i och en större resurs söker efter spår och misstänkta i området.

– Vi håller på att samla in information och jag kan inte tillägga mycket mer just nu. Vi jobbar i ett ganska brett sökområde och kontrollerar tips. Hundarna får också göra sitt jobb.

Hur många är det på plats i Vivalla just nu?

– Vi har de resurser vi har, det börjar en ny resurs vid 22-tiden och de är på gång för att göra sin del.

I oktober förra året skedde en skottlossning på samma gata då en man i 20-årsåldern skadades allvarligt.

– Det är inget vi jobbar efter nu, nu handlar det om den här brottsplatsen där vi kontrollerar personer och bilar.

Om det finns någon misstänkt vill inte polisen delge sig av.

– Det kan jag inte kommentera i nuläget. Vi måste bilda oss en uppfattning av situationen. Vi jobbar med att försöka få fram så mycket som möjligt. Om det finns några vittnen och vad som har skett.

Texten kan komma att uppdateras!