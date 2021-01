JUST NU: SMHI utfärdar snövarning – kan komma 15 centimeter

Varningen gäller under måndagsförmiddagen och i hela länet.

Det eftersom det kan komma så mycket som 15 centimeter snö. Prognosen ligger på mellan 5 och 15 centimeter snö.

Men, snöfallet väntas under eftermiddagen på måndagen övergå till helt eller delvis till regn.

I veckan som kommer blir det dock kyligare temperaturer igen.

– Lite allmänt kan det bli mellan 10 och 15 minusgrader på nätterna, och mellan 5 och 10 minusgrader under dagen, sa Per Holmberg, meteorolog på Stormgeo tidigare under söndagen.