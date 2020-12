JUST NU: Stopp i tågtrafiken – här är stationerna som påverkas

Trafikverket skriver att stoppet beror på en olyckshändelse.

Tågtrafiken kommer att som tidigast vara igång igen klockan 23.00.

För att få ytterligare information uppmanar Trafikverket resenärer att ta kontakt med sitt tågbolag.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas i länet:

► Örebro C, Örebro Södra, Kumla, Laxå, Hallsberg

Andra stationer som kan komma att påverkas:

► Västerås C, Arboga, Barkarby, Bro, Bålsta, Dingtuna, Enköping, Jakobsberg, Kolbäck, Karlberg, Kallhäll, Köping, Kungsängen, Spånga, Sundbyberg, Stockholm Central, Göteborg C, Skövde C, Alingsås, Aspen, Aspedalen, Falköping C, Floby, Floda, Flemingsberg, Flen, Gårdsjö, Gnesta, Herrljunga, Huddinge, Järna, Jonsered, Katrineholm C, Lerum, Mölnbo, Norsesund, Partille, Stenkullen, Stenstorp, Stockholms södra, Stuvsta, Sävenäs, Södertälje Syd, Töreboda, Västra Bodarne, Vårgårda, Vingåker, Årstaberg, Älvsjö

Källa: Trafikverket