JUST NU: Stopp i tågtrafiken – på grund av brand

Sedan klockan 03:46 har det varit stopp i tågtrafiken vid Västerås.

Detta på grund av branden vid ett industrihotell på Bäckby. Där det mesta av en fastighet ska vara nedbrunnen, enligt VLT. Vid klockan 05:00 var räddningstjänsten fortfarande kvar på platsen med två man och en tankbil.

– Området är fortsatt avspärrat. Bevakningen kommer fortgå in på förmiddagen, då kommer räddningsledaren ta ett nytt beslut på hur detta ska göras. Det kan finnas gasflaskor i ruinerna, därför bedömer vi att det finns en fortsatt explosionsrisk. Det är en järnväg utanför där det just nu är trafikstopp på grund av explosionsrisken, säger Joakim Lans, inre befäl hos Räddsam Mälardalen, till VLT.

– Vi har inte fått några besked från räddningstjänsten hur vi ska göra med tågtrafiken. Det är fortfarande stopp och vi vet inte hur länge det kommer vara det, säger Denni Josefsson, presskommunikatör på Trafikverket.

Enligt Trafikverkets hemsida påverkar detta sträckorna Västerås - Arboga/Örebro/Hallsberg, Västerås - Fagersta/Ludvika och Västerås - Eskilstuna.

Enligt dem kommer också vissa inställa avgångar förekomma, och de uppmanar resenärer till att kontakta sitt tågbolag.

Texten kan uppdateras.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas

Eskilstuna C, Västerås C, Dingtuna, Kolbäck, Kvicksund, Ransta, Sala, Skövde C, Alingsås, Aspen, Arboga, Aspedalen, Falköping C, Floby, Floda, Gårdsjö, Hallsberg, Herrljunga, Jonsered, Kumla, Köping, Lerum, Laxå, Norsesund, Partille, Stenkullen, Stenstorp, Sävenäs, Töreboda, Västra Bodarne, Vårgårda, Örebro Södra, Örebro C, Göteborg C, Fagersta C, Fagersta Norra, Hallstahammar, Ramnäs, Surahammar, Smedjebacken, Söderbärke, Vad, Virsbo, Ängelsberg, Ludvika

Källa Trafikverket.