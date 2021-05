JUST NU: Tusse vidare till final i Eurovision Song Contest

Under tisdagskvällen fick Tusse Chiza framföra låten ”Voices” framför en stor publik – för första gången någonsin. Hela 3 500 personer släpptes in i Ahoy arena i Rotterdam under Eurovision Song Contest 2020:s första semifinal.

Vid 23-tiden stod det klart att 19-åringen från Tällberg gått vidare till finalen som äger rum på lördag.

Även Norge, Israel, Ryssland, Azerbaijan, Malta, Litauen, Cypern, Belgien, och Ukraina tävlar vidare.

– Det kommer att bli en stark final på lördag med den här starten, säger Edward Af Sillén i SVT:s sändning.

I SVT:s uppsnack på tisdagskvällen berättade Tusses bonusmamma Viktoria Psilander om hur Tusses tankar gått innan semifinalen:

– Han kom på igår: ”Herregud, tänk om jag åker ut. Vad hemskt, Sverige ska ju inte åka ut.

