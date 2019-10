JUST NU: Villaområde utryms efter explosionsrisk – tågtrafiken i länet påverkas

Anledningen är en brand i en byggnad som påverkar all tågtrafik på linjerna Örebro - Eskilstuna - Stockholm C och Linköping - Eskilstuna - Sala.

– Det är inte helt stopp i tågtrafiken utan när de som åker på sträckan Örebro till Stockholm närmar sig Eskilstuna, kommer en del tåg ledas om, och vissa tåg ersättas av buss, säger Josefin Gröndahl, presskommunikatör vid Trafikverket

Räddningstjänst har larmats till platsen och och det är oklart när tågtrafiken kan upptas. Men den nuvarande prognosen pekar på någon gång vid 13-tiden.

Orsaken är en brand i ett större garage intill järnvägen i Hällbybrunn. I garaget finns flera gasflaskor som riskerar att explodera.

– Vi kan inte gå in och släcka, säger Gunnar Henriksson som är inre befäl på Räddsam Mälardalen. Vi måste ta skydd av brandbilar och köra med vattenkanoner.

Räddningstjänsten skickade en skytt, Benny Hansson, för att oskadliggöra tuberna. Men vid niotiden hade man beslutat att inte skjuta gasflaskorna eftersom man inte kom åt dem på grund av tak och väggar.

Istället kommer man att rekvirera containrar som man ska placera som en barriär mot järnvägen för att kunna släppa på trafiken.

Området kring branden är utrymt inom 100 meter. Ett område 100-300 meter från branden är ”inrymt”. Folk får vistas där om de håller sig inne. Avspärrningen ska gälla 24 timmar från det att branden är släckt.

– Från att flaskan inte hettas upp längre, så tar det 24 timmar. Det som tillverkarna säger är att det i värsta fall kan flyga 300 meter. Är det en stabil byggnad kan det flyga lite kortare. De som bor närmast kommer inte att kunna återvända till sina bostäder inom det närmsta dygnet, säger Fredrik Eriksson, brandingenjör från Västerås.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Eskilstuna C, Örebro C, Arboga, Flemingsberg, Huddinge, Kungsör, Läggesta, Nykvarn, Strängnäs, Stockholms södra, Södertälje Syd, Årstaberg, Älvsjö, Stockholm Central, Linköping C, Dingtuna, Flen, Hälleforsnäs, Katrineholm C, Kolbäck, Kimstad, Kvicksund, Linghem, Norrköping C, Ransta, Västerås C, Sala