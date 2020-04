JUST NU: Wärlegård med vänner dj:ar ifrån Stå – se den här

I vanliga fall kanske man hade gått i väg någonstans och sett på en konsert, men på grund av restriktioner är detta inte möjligt. Men ikväll kunde man se konserten hemma i soffan!

Vi på NA sände live i samarbete med See us live, vilket är en nystartad streamingplattform som ska hjälpa örebrobaserade artister under coronakrisen.

I spelaren nedan visas konserten klockan 12:00-14:00.

Erik Wärlegård

Vid brunch dj:ar Ösk-profilen Erik Wärlegård med sina vänner ifrån Stå. Arrangörerna berättar att det kommer att finnas skärmar uppsatta vid Slottsgatan så att man kan se vännerna dj:a från sitt bord ifall man är ute på brunch.

Lite kuriosa om Erik är att han är grundare av supporterklubben Kubanerna och besjungen som ”Största hjärtat i hela Örebro”. Han har även tidigare varit kommunikationsansvarig och supportersamordnare för ÖSK.

See us live

Grundare: Niclas Molinder och Fredric Öjebrandt från Creative House, Björn Lycklig Wallgren från Kulturaktiebolaget.

Plattform: Bland annat här på NA.

Facebook: See us live Sweden