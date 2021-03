Just som Annas mamma ska dö berättar hon en avgörande hemlighet

Författare: Louise Görtz

Titel: ”I dina fotspår”

Genre: Roman

Släpptes som tryckt bok och e-bok i december i fjol.

Om boken: ”I ”I dina fotspår” får vi följa Anna, vars mor nyss dött och som har lämnat efter sig en hemlighet: Att Annas far inte är hennes biologiska far. Chockad och med sorg i hjärtat, men med ett nyfiket sinne följer Anna den enda ledtråd hon har till en by i Toscana. Ibland cypressträd och olivlundar följer hon sin mors fotspår.”

Om författaren: Louise Görtz är född och uppvuxen i Örebro där hon fortfarande är bosatt med sin man och två barn. Passionen för att läsa och skriva har funnits sedan lågstadiet och strax innan jul förra året släppte hon debutboken ”I dina fotspår” på egen hand.