JVM-hjälten klev fram i slutsekunderna – sköt tre poäng till Örebro

Det var ett formstarkt Växjö som gästade Örebro Hockey under torsdagen. Bortalaget hade vunnit fem av de sex senaste matcherna, samtidigt som Örebro vunnit två raka.

Den första perioden såg dock inte alls att utspela sig mellan två lag som gått starkt på slutet. Tempot var lågt och flytet rycktes delvis sönder av utvisningar. Målchanserna lyste också med sin frånvaro och efter 20 minuter var det mållöst.

Tidigt i den andra perioden bröts dock dödläget. Kristian Näkyvä skickade iväg ett skott som turligt styrde in via försvarande spelare och in i mål.

Men istället för att bygga vidare på det var det Växjö som tog över och skapade ett par farliga kvitteringschanser. När sedan Brendan Shinnimin fick med sig en tveksam utvisning på Ryan Stoa fick bortalaget chansen i powerplay. Väl där small det när Roman Horák tryckte upp ett direktskott i krysset.

Resten av perioden återgick till det mer avvaktande spelet och istället handlade matchen mycket om närkamper och att inte göra misstag. Tredjeperioden fortsatte i samma stil, men det var Växjö som förde spelet.

Det luktade förlängning hela perioden igenom. Men med 57 sekunder klev han fram, Linus Öberg. Han satte det avgörande målet när Juniorkronorna tog JVM-brons och mot Växjö såg han till att Örebro kunde knipa alla tre poäng.

Matchens visselorkan

Den stod Örebropubliken för i samband med att Ryan Stoa visades ut i den andra perioden. Men främst var nog bussvisslingarna tillägnade Brendan Shinnimin. Kanadensaren är inte direkt populär hos fansen till Växjös motståndare, egentligen oavsett match. Den här gången fick han med sig en tveksam utvisning som bäddade för bortalagets kvittering.

Matchens avbräck

Örebro hade till matchen fått tillbaka två spelare i form av Jordan Boucher och Linus Öberg. Desto tyngre var att backklippan Rasmus Rissanen tvingades kliva av under matchens gång. Oklart vad det berodde på, men finländaren har haft en del skadebekymmer tidigare under säsongen.

Matchens stjärnor

1. Linus Öberg, Örebro.

Tillbaka efter den succéartade JVM-turneringen. Men någon trötthet syntes inte alls av. Istället var det junioren som såg ut att ha klart mest energi i en match som annars var rätt seg i stunder. Skapade flera chanser och klev dessutom fram och avgjorde.

2. Kristian Näkyvä, Örebro.

Klassback som imponerade stort med sin skridskoåkning. Löser situationer så enkelt på det sättet. Sen klev han dessutom fram och gjorde sitt sjunde mål för säsongen efter en turlig styrning på försvarande back.

3. Jonathan Andersson, Örebro.

Har haft ett relativt tufft år, men i den här matchen fick man se lite av vad backen kan. Visade skicklighet med pucken och satte bra förstapass matchen igenom.

Matchfakta

Örebro Hockey–Växjö Lakers 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)

Första perioden: –

Andra perioden: 1–0 (3.20) Kristian Näkyvä (Lukas Pilö, Max Lindholm) 1–1 (13.09) Roman Horák (Richard Gynge, Marcus Davidsson), i spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 2–1 (19.03) Linus Öberg (Stefan Warg, Ludvig Rensfeldt).

Skott: 32–17 (13–4, 9–7, 10–6)

Utvisningar, ÖHK: 2x2. VÄX: 4x2.

Domare: Linus Öhlund och Richard Magnusson.

Publik: 5 089.