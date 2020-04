JYTTE GUTELAND (S): EU måste samarbeta mer – smittan känner inga landgränser

Det går oftast ganska bra, men jag kommer kunna skriva en bok om de alla de nya oväntade situationer som kan uppstå med småbarn och videokonferenser.

I dag deltog jag exempelvis på en videokonferens och lyssnade under 40 minuter på övriga deltagare, barnen pysslade lugnt i rummet bredvid men när jag sedan begär ordet och precis ska tala så är det som om de hade ett sjätte sinne därinne i rummet bredvid, för givetvis rusar de då fram med högljudda frågor och visar upp sig.

Vid ett annat tillfälle blev hunden utestängd av misstag av någon av oss, något hunden normalt sett skulle varit nöjd med, men mitt samtal hade kanske varit väl långt för plötsligt står hon med tassarna vid fönsterkarmen på utsidan och gör något som kan liknas vid knackningar på fönstret ”matte, jag vill faktiskt in nu! Sluta prata!”

Distansarbete i all ära men jag föredrar nog att vara på jobbet när jag jobbar.

Den här veckan röstar vi i alla fall om en så kallad resolution om covid 19. Det mesta handlar om vad vi i Europaparlamentet tycker att EU ska göra framgent för att komma ur krisen, men också vilka lärdomar vi ska dra för framtiden.

En av de frågor som vi socialdemokrater har lyft fram är vikten av att de investeringar och det ekonomiska stöd som ges för att få EU på fötter igen efter den hälsokris vi nu upplever, ska vara stöd som också ställer om EU i en ekologiskt och socialt hållbar riktning.

EU-kommissionen hade som bekant vid jul förra året presenterat en så kallad grön giv (European green deal) och jag anser att det var den mest hoppingivande framtidsvision EU har visat upp på mycket länge. Det vore väldigt negativt för klimatet och för vårt gemensamma sätt att ta ansvar både socialt och ekologiskt om denna gröna giv skulle skjutas på framtiden. Klimatet väntar inte och den sociala ojämlikheten riskerar snarare öka än minska under coronakrisen så det finns all anledning att fokusera på just jämlikhet och klimat när vi tar oss framåt igen.

Jag har deltagit i flera diskussioner där EUs roll under den nuvarande krisen diskuteras. Det blir för mig allt tydligare att de tillkortakommanden vi har sett snarare berott på för liten samverkan mellan EU-länderna och inte att EU haft för stort inflytande.

Vi hade exempelvis en leverans med skyddsmasker som länge blev fast i Tyskland i stället för att komma till Sverige dit den var på väg.

Några av de mest olyckliga incidenterna har ju varit när viktig sjukvårdsutrustning har fastnat på väg mellan länder. Vi hade exempelvis en leverans med skyddsmasker som länge blev fast i Tyskland i stället för att komma till Sverige dit den var på väg. Detta på grund av enskilda medlemsländers beslut att stänga gränser utan att låta viktiga varutransporter passera.

Vi har flera sådana exempel där medlemsländer valt att tänka introvert i stället för att inse att vi är alla drabbade och ingen står stark ensam just nu. Vi behöver samarbeta, smittan känner inga landgränser. Vår värld är så integrerad idag att det bästa är att möta en pandemi som denna gemensamt och solidariskt. Det vinner vi alla på.

Jytte Guteland

Ledamot i Europaparlamentet (S)