Kalla krigets skildrare John le Carré är död

Den brittiske författaren gjorde sig framför allt känd under sin långa karriär för sina spionromaner – en genre som han också förnyade, enligt Daniel Sandström, litterär chef på Albert Bonniers Förlag.

– Hans inflytande har varit enormt – han förknippas med den moderna spionromanen som han ju på ett sätt skapade, men det är mycket större än så. Han är även en av 1900-talets stora författare och hans huvudsakliga gärning var att han såg in i 1900-talets kyliga själ – och mer än något annat var han en existentiell författare, som skildrade individens utsatta tillstånd i en opålitlig och kall värld, säger Daniel Sandström till TT.

Daniel Sandström beskriver le Carré som en makalös stilist, och säger att den brittiske författarens verk kommer att bli lästa – även om hundra år.

– Hans intriger och människoskildringar var mycket mer komplexa än de andra i genren – såväl som hans förståelse för hur en människa kunde förstöras av ett politiskt system – av kalla kriget. Den mänskliga blicken på ett så omänskligt system gjorde att han överskred genrens gränser, nästan som en Kafka i förklädnad.

Den karaktär som mer än någon annan förknippas med le Carrés verk är George Smiley – som i romanerna arbetar för den brittiska utomeuropeiska underrättelsetjänsten. Och enligt Daniel Sandström skapades Smiley som en anti-James Bond av den brittiske författaren – som under 50- och 60-talet själv arbetade inom säkerhetstjänsterna MI5 och MI6.

– Le Carré var besviken på den romantiska bilden av spionerna och ville skildra en riktig oglamorös människa som var tvungen att göra svåra val i sitt liv. Smiley var en antihjälte som på många sätt symboliserade kalla krigets moraliska dilemman, en humanist som blev en krigare.

Författarkollegor hyllar le Carré. Skräckboksförfattaren Stephen King skriver på Twitter att det här fruktansvärda året krävt en litterär jätte. Margaret Atwood skriver att hon är väldigt ledsen över nyheten, och beskriver hans Smiley-romaner som en nyckel till att förstå mitten av 1900-talet.

Salman Rushdie – som var osams med le Carré under drygt 15 år, men blev sams igen 2012 – beskriver "Mullvaden" som ett mästerverk, och säger att det är sant att le Carré var en av de största och mest inflytelserika författarna under 1900-talet.

David Cornwell lämnar efter sig sin fru Jane och fyra söner. Han blev 89 år gammal.

*

Fakta: John le Carré

Den brittiske författaren John le Carré hette egentligen David John Moore Cornwell.

Han föddes 19 oktober 1931 i Poole i Dorset i England.

David Cornwell verkade för den brittiska underrättelsetjänsten i Bonn och Hamburg i Västtyskland mellan åren 1959 och 1964.

Författaren slog igenom 1963 med boken "Spionen som kom in från kylan" ("The spy who came in from the cold").

I nio böcker i romanserien är George Smiley huvudperson eller en central biperson.

Hans verk har filmatiserats flera gånger. Mest känd är kanske "Spionen som kom in från kylan" 1965. Tomas Alfredson regisserade "Tinker, tailor, soldier, spy" som bygger på "Mullvaden" 2011. Den har tidigare filmatiserats för tv av BBC med Sir Alec Guinness i huvudrollen.

I januari 2020 besökte le Carré Stockholm i samband med att han tilldelades Olof Palme-priset. Prispengarna, 100 000 USA-dollar, donerade han till Läkare utan gränser.

John le Carrés roman "En perfekt spion" från 1986 är delvis självbiografisk.

Källa: Penguin