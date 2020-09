Kallade förre Karlslundspelaren för "jävla zigenare" – så lång blir avstängningen

I vågorna efter en sen tackling av Umeås Deniz Yaldir var Dusan Djuric i Halmstad förbannad.

Djuric kallade honom för "jävla zigenare", något som tydligt hördes på tv-bilderna på den publiktomma matchen.

Djuric nekade först, innan han gick ut med en ursäkt, som Yaldir också ska ha godtagit.

"Jag ångrar djupt det jag sa under ett hetsigt och kraftigt infekterat ögonblick i matchen igår mot Umeå. Jag vill därför be Deniz Yaldir samt alla inblandade och berörda om ursäkt för mitt sätt att uttrycka mig på som jag anser vara olämpligt", sa han via Halmstads hemsida.

Men nu stängs Djuric av i fyra matcher, meddelar Disciplinnämnden.

"Disciplinnämnden anser att uttrycket är att betrakta som rasistiskt och att Dusan Djuric ska bestraffas för det han har yttrat. Några förmildrande omständigheter föreligger inte", skriver de.