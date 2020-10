Kalle Holmberg hjälte efter allsvenskt succéinhopp – bröt kristrend med två mål: ”Extra skönt”

Kalle Holmberg har inte lyckats stå för något större målfacit de senaste två åren. I år hade det blivit fyra.

Nu spelar Örebroaren i Djurgården, som inte riktigt fått det att stämma för någon av sina anfallare den här säsongen.

Men mot Malmö FF, serieledaren, så lossnade det för Holmberg och Djurgården.

15 augusti var senast de vann och mot Malmö såg det länge mörkt ut. Ola Toivonen hade gjort två mål för gästerna när Kalle Holmberg byttes in i 65:e minuten.

– De får in tvåan, klart det är tufft, men vi är starka, trummar på och tror på det, säger Kalle Holmberg till C More efteråt.

Då påbörjades snart vändningen. I 81:a minuten nickade Fredrik Ulvestad in 1–2, bara en minut senare skickade Kalle Holmberg behärskat in 2–2 med en bredsida och i 89:e gjorde han det igen. Edward Chilufya bröt in från höger och hittade en passning snett inåt framåt, där Holmberg rakade in bollen i öppet mål.

– Klart det är jätteskönt. Vi har spelat bra stundtals men inte fått med oss resultaten. Klart det är extra skönt.

Målen var Holmbergs femte och sjätte för säsongen. Och segern den första på två månader.

Kalle Holmberg spelade i Örebro till 2016.