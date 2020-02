Kan inte ta emot kunderna efter branden: ”Det stinker av mina grejor”

- Jag har fått avboka flera kunder och kan inte ta emot några nya utan jag letar efter en annan lokal nu, helst i Finnerödja, säger Frida Eriksson som är diplomerad fotvårdare.

NA besökte henne under fredagen och följde med in i lokalen som är kraftigt rökskadad. Det finns varken el eller vatten just nu. En frän rökdoft sticker i näsan.

- Det stinker av mina grejor. Titta, här hade jag lagt fram allt till måndagens första kund, säger Frida och skakar på huvudet.

Inne i ett hörn av förrådet är det svart i taket av rök som tagit sig in från Pizzerian. Det är blött på golvet och väggarna kan vara vattenskadade.

Lokalerna och allt som är i dem måste saneras och det tar tid. I dagsläget vet inte Frida när hon kan öppna igen.

Till vardags jobbar hon natt som undersköterska på Tivedsgården. Salongen driver hon vid sidan av jobbet.

I måndags morse väcktes hon av maken som berättade att det brunnit i pizzerian. Frida åkte dit och tittade

- Först var jag orolig att det var i mina lokaler som branden startat och jag var rädd för jag vet att det bor folk ovanpå. Så det var mycket tankar.

- Man får vara glad att vi har brandkåren här i Finnerödja. Hade vi fått vänta på styrkan i Laxå hade det tagit tio minuter längre och då vet man inte hur det hade gått, säger Frida.

NA har även varit i kontakt med Tarek Farran, ägaren av pizzerian sedan 7 månader tillbaka. Han väcktes mitt in natten av ett telefonsamtal från polisen och åkte genast iväg med sin fru och son.

Familjen har drabbats väldigt hårt och han tycker att allt känns hemskt eftersom pizzerian är hans och familjens levebröd. Om orsaken till branden vill han inte spekulera.

- Jag vet inget. Polisen får ta reda på det.