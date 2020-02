Kan skriva historia i Vasaloppet – som förste veteran någonsin i elitledet: ”Har bara runnit på”

1991 gjorde Magnus Hedlund sitt första Vasalopp.

Då var han 18 år, hade precis nått minimiåldern för start.

Föga anade han då att han 30 år senare skulle ha en obruten svit av målgångar i den klassiska skidtävlingen och vara på väg att skriva historia.

För trots att Vasaloppet har körts sedan 1922 och över tusen åkare fullföljt 30 lopp och därmed blivit ”veteraner” – och somliga av de här veteranerna har faktiskt varit på pallen, men långt innan de blev veteraner – har ingen varit kvar i eliten när de nått dit och fått åka i den orangea nummerlappsvästen som alla veteraner har.

Men när Hedlund, nu 47, kliver in på startgärdet i Berga by på söndag gör han det i elitens startled, där bara de 200–300 högst seedade åkarna av de 15 800 anmälda får plats. Fullföljer han i år är han veteran nästa år och lyckas han knipa en plats i elitledet även då skriver han historia.

– Målet är så klart att hålla sig kvar där uppe. Om man blir topp 150 på söndag är man garanterad en plats i elitledet, annars får man försöka seeda sig genom någon annan tävling, säger Hedlund var 333:a i mål i fjol men löste årets seedning med en sekunds marginal i Moraloppet i januari.

– Det är enda tävlingen jag gjort i år, och med tanke på hur vintern varit och att jag skaffade hund vid nyår har det inte varit så lätt att få till träningen. Jag har varit en del i Filipstad och Sälen, men mest har det blivit rullskidor. Det är nog lite skillnad mot de flesta andra i elitledet, som nog inte är mindre tränade för att det varit dåligt med snö ...

Hur kom det sig att Vasaloppet blev så speciellt för dig?

– När jag var yngre satsade jag på traditionella distanser, men när man insåg att man inte skulle bli något på de distanserna gick man över till långlopp. Just Vasaloppet har egentligen aldrig passat mig, det har varit för långt för min del, det är sällan jag lyckats speciellt bra där. Fyra–fem-milslopp brukar ofta passa mig bättre, säger Hedlund som bland annat vunnit Wadköpingsloppet.

– Att jag provade redan som 19-åring berodde väl på att farsan åkte varje år, så jag hängde med honom. Och vi var ett gäng killar i samma ålder i klubben som körde, och ... Sedan har jag väl bara fortsatt. Vasaloppet är ändå speciellt som den största tävlingen, och man har haft som mål att träna mot det. Sedan har det blivit att det bara runnit på.

Hedlund har bott hela sitt liv i Karlskoga och tävlat för Granbergsdals IF, vilket gjort att han lyckats med bedriften att ett par gånger vara både bästa värmlänning och bästa åkare från Örebro län i Vasaloppet. Hans toppresultat är tre topp 100-placeringar: 76:a 1997, 64:a 1999 och 77:a 2004. Så sent som 2017 var han topp 200 med en 188:e-plats.

– Ofta brukar jag hänga med tätklungan tre, fyra eller fem mil. Någon gång har jag varit med enda fram till Eldris, om det varit nysnö och gått tungt att spåra. Men om det är väldigt lättkört är det ofta några som sticker redan i första backen.

Hur många Vasaloppet kommer det bli, kommer du bli en sådan där som fortsätter upp i 70-årsåldern?

– (Skratt) Nej, det tror jag inte. Det är inte tanken, i varje fall. Men så länge det känns bra. Jag nu tycker jag att jag presterar lika bra som för tio år sedan. Sista fyra–fem åren har jag gått över till att bara staka, och det har visat sig att det fungerar bättre för mig, så det har blivit ett lyft. Så länge det är roligt att åka kommer jag fortsätta.

Veteraner i Vasaloppet

I Vasaloppet räknas man som veteran om man fullföljt minst 30 Vasalopp eller Öppet spår under 30 olika år (det skulle ju vara möjligt att nå 30 lopp på tio år, men så får man inte räkna).

Efter 2019 års lopp hade totalt 1 059 åkare blivit veteraner, varav 13 damer (damerna har bara fått delta sedan 1979, så de har inte haft samma möjlighet att samla lopp).

Bland de som blivit veteraner finns tidigare topp tre-åkare som Bengt Eriksson, John-Erik Eggens och Åke Wingskog.

På herrsidan har Bengt Eriksson (som var tvåa 1958), Sälens IF, och Börje Karlsson, Landsbro IF, flest fullföljda lopp med 60 var medan Anne-Marie Richardsson, OK Landehof, är vassast på damsidan med 40 lopp.

Från länet finns flera veteraner med många lopp: Kopparbergs IF:s Håkan Mossberg har fullföljt 50 Vasalopp, åkte Öppet spår på sju timmar i måndags och är anmäld till söndagens tävling. Och Lindebygdens OK:S Claes Sjöberg har gjort 47 lopp. Ingen kvinna från länet har ännu nåt 30 lopp.

Veteranerna får, om de inte seedat sig ännu högre, plats i startled fem i Vasaloppet.