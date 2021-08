Kan vara ÖSK:s bästa fönster någonsin – Kjäll: ”Det största som hänt i klubben under min tid”

– Jämfört med i fjol så hade vi möjlighet att agera tidigt. Att få in Nahir (Besara) och Jiloan (Hamad) innan fönstret öppnade betydde mycket. De två var våra absoluta prioriteringar i den målsättning vi hade tillsammans med en mittback.

– Att få in dem tidigt skapade en trygghet i det fortsatta arbetet. Man går in i alla fönster med förhoppningar, men vet vilka egenskaper man vill ha och några spelare högst upp på listan. Ofta får man beta av längs listan, men att få in våra högsta prioriteringar så tidigt...

Det var några lyckade dagar för fotbollschefen.

– Jag var i Södertälje och fick klart allt med Nahir, och visste att vi var långt framme med Jiloan. Ett par dagar senare var det klart också. Det var en väldig tillfredställelse.

– Om vi pratar rekryteringar så var de dagarna det största som hänt i klubben under min tid, inget snack om det. Det kändes skitbra, och särskilt för mig i min nya roll där jag kunnat fokusera på den delen.

Sedan var prioritet att förstärka backlinjen. Det landade i Nasiru Moro, som nu är spelklar mot Varberg.

– Ja, och den fick vi in relativt tidigt också. Att göra klart tidigt kan betyda att man ångrar att man inte haft is i magen när annat dyker upp senare, men om de tre kan jag säga att de känts helt rätt hela tiden.

Efter att ha satt de tre, har en hel del hänt som mynnade ut i två anfallare in på sista dagen. Båda på lån säsongen ut.

– Vi släppte Rasmus Karjalainen och Alfred Ajdarevic, och kunde avbryta lånet av Romain Gall. Och vi tog ett beslut tillsammans med Erik Björndahl om att det bästa just nu för honom att få speltid i höst i Västerås.

– Därmed fick vi en vakant forwardplats, och har tittat efter något som vi känner kan ha en impact direkt i vår trupp.

Det landade i Patrick Luan, 22, från Brasilien, som ansluter från schweiziska FC Sion.

– Han är fostrad i Fluminense, Brasilien. En forward som är rörlig, duktig att kombinera med sin medspelare och har en bra spelförståelse. Han är snabb och har förmågan att operera bakom motståndarnas backlinje. Han har gjort två säsonger i Schweiz, vilket är viktigt.

Taha Ali lånas ut till Västerås.

– Vi har pratat i ett par veckor också om Taha, som vi tycker är en spännande spelare med oerhört stor potential och som vi tro mycket på. Men han behöver spela matcher, och vi ville hitta en klubb över division 1 där han får spela. Det löste sig bra med Västerås.

Det ledde fram till lånet av Richard Friday, 21, nigerian som lånas in med köpoption från lettiska Spartaks Jurmala.

– Kanske mer av ett oskrivet kort men med potential, till en lägre kostnad i är men med en option för en möjlig fortsättning.

– Jag har tittat sedan en månad tillbaka på Estland, Lettland och Litauen, kombinerat med Finland och Island. Anledningen till det är att det är ligor som är rankade lite lägre än allsvenskan, men i Nordeuropa, vilket ger en enklare omställning till våra förhållanden. Och det är ligor som är igång.

Det är två anfallare, båda med styrkor i djupledsspelet. Vilket i någon mån fattats i truppen?

– Så är det, och båda har det i sig. Friday är extremt snabb, kan hota från en kant men vi ser honom främst som forward. Patrick kan gå på djupet, men är också duktig i kombinationsspelet.

– Om man ser fönstret som helhet så kände vi redan innan de två sena förvärven att vi hade en väldigt stark trupp. Dels med de tre tidiga som kom in, men också med att Agon Mehmeti och Martin Broberg är tillbaka och kan spela offensivt.

– Jag är inte tränare längre, men min bild är att Jiloan och Nahir spelar mycket om de är friska. Och utifrån Vitors system är det två platser att tävla om. Deniz Hümmet är viktig för oss, och kommer att lyfta med den omgivningen. Vi har Dennis Collander, som verkligen flyger nu, och David Seger som gör poäng. Och Jake Larsson som vi vet har en otroligt hög potential. Lägg till Broberg och Mehmeti, som har hög högsta nivå men som just nu inte kan spela 90 minuter.

– Då ger Friday och Patrick fler alternativ. Det ger bredd och olika ingredienser.

Tre långsiktiga lösningar, två mer kortsiktiga med möjlighet till mer. Sedan jag kom in har vi inte gjort ett så starkt fönster.

Axel Kjäll pekar också på en annan del av hans jobb – spelare ut.

– Det har under det här fönstret inkommit konkret intresse för några av våra spelare. En utmaning i mitt jobb är att det svenska fönstret stänger nu, medan det är fortsatt öppet till 31 augusti på andra håll. Jag har en bild av att det inte är omöjligt att det kan hända saker med truppen, och då måste vi vara förberedda på det.

Att det kan bli försäljningar, alltså.

– Ja, att vi kan göra affär och ändå ha uppbackning.

Mer konkret än så blir han inte, vilka spelare det gäller.

Långa kontrakt med tre spelare, Besara och Hamad på 3,5 år, Moro på 2,5 – lägger en grund för arbetet framåt.

– Tre långsiktiga lösningar, två mer kortsiktiga med möjlighet till mer. Sedan jag kom in har vi inte gjort ett så starkt fönster. Och där är Nahir och Jiloan de största pusselbitarna.

Att bygga vidare, till nästa år, kan man tänka att löner till Hamad och Besara tar en skaplig bit av spelarbudgeten.

Men att ha dem här bör också göra ditt rekryteringsarbete lättare?

– Visst är det så. Det är investeringar på lång sikt, och pratar vi Nahir och Jiloan så är det två spelare vi vill bygga vårt lag runt. Att de ligger i den övre delen av vår lönehierarki tror jag att alla förstår, utan att gå in på siffror.

– Med deras hjälp ska vi vinna fler fotbollsmatcher, det är två jävligt duktiga spelare. Men de bidrar också till att driva utvecklingen bland våra unga spelare, att spela med och lära av dem gör de yngre bättre och bidrar till att öka deras värde.

– Och en del till är deras betydelse för staden Örebro och våra fans. Anledningen till att de är här är att de har en relation till staden och klubben. Och då har staden och klubben också en relation till dem.

Han fortsätter:

– Det stärker vårt varumärke, både i Sverige och internationellt. Det har jag redan upplevt i de förhandlingar jag haft nyligen. Det finns inte så många såna spelare. Om du i vintras gjort en enkät om vilka spelare folk i Örebro skulle vilja att ÖSK värvar, så är jag säker på att Nahir och Jiloan stått högt på den listan.

Säkert alldeles sant.