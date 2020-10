Kandidat Årets örebroare – hjärtkirurgen Domingos Souza om sin upptäckt: ”Då var det ingen som trodde på mig”

Intervjun gjordes i våras - innan pandemin bröt ut.

När Domingos Souza fick idén till den nya så kallade "No touch"-tekniken i början av 1990-talet var det ingen som trodde på den. När han nyligen gästade en internationell kongress i New York hölls det föredrag om tekniken av renommerade läkare och forskare från både Japan, Kina och USA. Själv var han specialinbjuden föreläsare. Han berättar lite förläget om hur de kinesiska läkarna ville fotograferas med honom - just i Asien är uppmärksamheten extra stor och kinesiska tidningar kallar honom pionjär.

– I alla artiklar står det Örebro universitet och tekniken har börjat kallas "Swedish technique". Det är en ära att jag som brasilianare kunnat bidra till att sätta mitt nya hemland och hemstad Örebro på världskartan, säger Domingos.

Trots att vi ännu inte sett slutresultatet av de två största studierna på tusentals patienter, en i Kina och en i Sverige, visar preliminära resultat att hans teknik är mer framgångsrik än den traditionella. Domingos Souza berättar att "no touch"-tekniken är starkt rekommenderad i de senaste europeiska riktlinjerna 2018 för kranskärlkirurgi.

– I dag utförs nästan 100 procent av kranskärlsoperationerna vid USÖ med den här tekniken. Faktum är att jag rent etiskt skulle känna mig dålig om jag opererade enligt den traditionella.

Vid en bypass-operation plockas vener från patientens ben ut och sys till hjärtat, för att tillsammans med en artär från bröstkorgen leda blodet förbi förträngningar i hjärtats kranskärl. Traditionellt skalas den omkringliggande vävnaden av venen. Venen drar då ihop sig, men vidgas med en spruta med koksaltlösning - och det finns risk att skada kärlväggen med instrumenten. Domingos upptäckte att om man istället behåller vävnaden omkring drar kärlet inte ihop sig och man slipper direktkontakt med instrument.

När NA skrev om Souzas forskning för ungefär ett år sedan berättade han att med den traditionella tekniken slutar cirka 50 procent av venerna att fungera efter tio år, medan venen som behandlats med no touch hade längre hållbarhet – efter 16 år blev bara 17 procent tilltäppta.

– Efter artikeln hörde en patient av sig som opererades med no touch för 27 år sedan och ville göra nya undersökningar. Det såg fortfarande jättebra ut.

Vi sitter på hans kontor på fjärde våningen på USÖ. Utanför fönstret är landskapet målat i en dyster gråskala.

– Jag flyttade till Sverige 1987 för att jobba och tänkte bara stanna i ett par år, för jag trodde aldrig att jag skulle klara av klimatet. Men nu har jag anpassat mig. När jag åker till Brasilien tycker jag att det är jättevarmt istället. Är jag där för länge saknar jag Sverige, hur det är organiserat här. Sverige har betytt mycket i mitt liv, säger Domingos.

Domingos växte upp i São Pedro Da Aldeia, med brasilienmått en by på 100 000 invånare, 20 mil från Rio de Janeiro. Föräldrarna arbetade på kontor och hade det inte så jättegott ställt och kanske var det därför de präntade in i sina sex barn om hur viktigt det var att läsa och bli något.

Domingos ville ha ett yrke där han kunde hjälpa människor och utbildade sig till läkare vid universitetet i Rio de Janeiro. Som färdig allmänkirurg och kärlkirurg fick han jobb som ST-läkare på ett offentligt sjukhus i samma stad. Där träffade han Vollmer Bomfim, som utbildat sig till hjärtkirurg på Karolinska i Sverige och som återvänt hem för att starta en hjärtklinik i Rio de Janeiro.

– Det var han som introducerade och lärde mig de första stegen inom hjärtkirurgi. 1987 blev Vollmer inbjuden att öppna en thoraxklinik i Örebro och bjöd med mig att starta upp den med honom. Jag sade okej till två år, men trivdes bättre än jag hade trott. 1989 upptäckte jag no touch-tekniken, som vi började forska kring 1993 och så träffade jag min dåvarande sambo och vi fick tre barn.

Men någon gång om året försöker han ändå åka hem och hälsa på släkten och sin dotter i Brasilien.

– Jag hade precis flyttat hit när jag fick ett brev från min tidigare flickvän som skrev att hon var gravid ... Men vi har alltid haft väldigt god kontakt trots avståndet, berättar Domingos och plockar fram ett fotografi där han står med armen om sina båda döttrar, stolt leende in i kameran.

Samtalet glider över på forskningen igen.

– Jag är väldigt tacksam för att jag har fått en chans att jobba och utveckla mig i Sverige under 30 år. Att veta att tekniken kommer att hjälpa så många människor över världen betyder väldigt mycket för mig, säger Domnigos.

Slutresultatet för de två stora studierna kommer förstås att vara avgörande för dess spridning. Betydelsefullt är att även USA nu har fått upp ögonen för den.

– Nu krävs en öppen operation för att avlägsna venen från benet, det medför en ökad infektionsrisk. Men forskare i USA håller på att utveckla en titthålsteknik i stället. Så att intresset är så stort att de vill lösa även den biten är kul, säger Domingos och skrattar till.

För han minns så tydligt den där gången under en pågående operation för över trettio år sedan, när idén plötsligt slog honom.

– Då var det ingen som trodde på mig. Det har varit starkt motstånd genom åren. Men det är också många som stöttat mig. Jag representerar en grupp. Jag upptäckte tekniken, men utan deras hjälp hade jag inte kommit någonstans.

Årets örebroare, kandidat 3: Domingos Souza, hjärtkirurg

Namn: Domingos Sávio Ramos de Souza.

Ålder: 65 år.

Familj: Flickvän, vuxna barnen Letícia, Johanna, Josef och Filip.

Yrke: Överläkare, kirurg och docent på thoraxkliniken.

Bor: Bettorp, Örebro.

Aktuell: En av tre kandidater till utmärkelsen Årets örebroare. Övriga är ishockeyspelaren Calle Gunnarsson och författaren Anna Jansson.

Motivering: "Domingos Souza nomineras till Årets örebroare 2019 för sin framgångsrika forskning kring by pass-operationer på Universitetssjukhuset i Örebro. Domingo har utvecklat en teknik som förbättrar livskvaliteten för hjärtpatienter och som nu används över hela världen."