Kändiskyrkan Hillsong har kommit till Örebro – med gudstjänster som liknar rockkonserter: ”Vi har ett modernt sound”

I en liten kur i SCB-husets foajé har Hillsong hyrt in sig. Där har Tobias Palm, som är pastor i församlingen, sitt kontor och har olika möten på telefon och via Zoom. Under pandemin har de stora gudstjänsterna fått ställas in. Annars är kyrkan känd för sina träffar som mer liknar rockkonserter än vanliga kyrkobesök.

Hillsong startade 1983 i Australien. Verksamheten har sedan spridit sig till England och USA, och finns nu i 28 länder. Till Sverige kom Hillsong 2006. Tobias Palm gick med några år senare.

– Jag kommer från Örebro, berättar han. Växte upp i Hovsta, var med i Lundhagskyrkan som tillhör Evangeliska frikyrkan. Jag har sedan arbetat mycket med kaffe, tävlat som barista, vunnit SM och varit med i VM. Jag har också haft ett fik i Örebro innan jag flyttade till Stockholm.

Men karriären i kaffebranschen fick stå åt sidan. Tobias valde istället att utbilda sig till pastor. Han hade börjat gå till Hillsong i Stockholm, kände att det var där han hörde hemma och fick sedan jobb i kyrkan.

För ett och ett halvt år sedan kom han tillbaka till Örebro med sin familj, fru och två barn. Hillsong hade precis startat här. Tobias tog över och hade fått igång verksamheten när coronapandemin slog till.

– Vi hyrde in oss på Scandic Grand hotell och hade börjat ha gudstjänster där när allt stängdes ner. Vi har också haft micromöten med max 50 personer under hösten innan man gick ner till åtta personer.

Någon egen kyrkolokal har inte Hillsong i Örebro. Man hyr istället in sig där det passar. Många möten hålls också i hemmen där man sjunger och ber tillsammans. De kallas connect-grupper. Inom Hillsong-rörelsen är alla termer på engelska. Barnverksamheten kallas till exempel för Kids

Hillsong har uppskattat antalet medlemmar i världen till 250 000. Men man för inga register och tar inte heller in några medlemsavgifter vilket gör att siffran är ganska flytande. Istället utgår man från hur många som brukar dyka upp på gudstjänsterna. I Stockholm räknade man med att före pandemin kom 5000 personer till kyrkans mötesplatser. I Örebro brukar runt 200 komma när man kunde ha större träffar.

Fortfarande är Hillsong ganska okänt i Sverige. Få känner till kyrkan och vet vad den står för.

Vad var det som gjorde att du fastnade för Hillsong?

– Jag kände ingen i Stockholm när jag började gå till Hillsong. Jag tyckte det var lite spännande. Jag fick också snabbt vänner där. Vi sportade ihop och jag kände att det här är en kyrka som jag vill gå till. Det var så öppet och välkomnande, säger Tobias.

Vad skiljer Hillsong från andra frikyrkor?

– Vi har ju samma gamla budskap som funnits i 2000 år, budskapet om Jesus och Guds kärlek, men man gör det väldigt tillgängligt. Det blir lätt att ta till sig och vi försöker göra det relevant för vår vardag.

– Annars är musiken det stora som skiljer. Vi gör vår egen musik och man kan väl säga att vi har ett modernt sound.

Hur ser en gudstjänst ut i Hillsong?

– Det är ett enkelt upplägg där lovsången är en stor del. Vi ber tillsammans, det hålls en predikan och vi tar upp kollekt.

Hillsong drivs, liksom många andra religiösa samfund, av frivilliga bidrag från medlemmarna. Man får inga statliga bidrag.

Det är kul att kändisar kan hitta sin plats i vår kyrka men jag kan ju önska att de kan få komma hit utan att det blir en sådan hysteri.

I Sverige har Hillsong sin grund i pingströrelsen, men det skiljer sig åt mellan länderna. I Sverige har Hillsongs grundare kritiserats för att vara abortmotståndare och mot homosexualitet. Tobias säger att han inte vill gå in på de frågorna, hänvisar istället till de som leder Hillsong Sweden.

– Som jag ser det är alla välkomna. Vi älskar alla människor och vi möter alla människor som individer. Det är viktigt för oss, säger han.

Kyrkan har också fått mycket uppmärksamhet för sina kända medlemmar, som artisten Justin Bieber och skådespelerskan Selena Gomez. I Sverige har Carola deltagit i gudstjänster. Men Tobias Palm värjer sig mot begreppet kändiskyrka.

– Det är kul att kändisar kan hitta sin plats i vår kyrka men jag kan ju önska att de kan få hit utan att det blir en sådan hysteri, säger han

– Det vi vill vara kända för är att vi älskar människor och vill göra skillnad. Vi vill bli en viktig del av samhället och hjälpa, framförallt barn, i svåra situationer.

Tobias förklarar att just nu, under coronapandemin, så handlar mycket om att se till så människor inte blir för ensamma och isolerade.

– Vi måste hjälpa varandra under den här svåra tiden. Det är viktigare än någonsin att vi finns till för varandra.

– Det mesta av min tid handlar om att höra hur folk har det och hur de mår. Det är det jag lägger min kraft på, säger han.

Fakta:

Namn: Tobias Palm.

Ålder: 32 år.

Familj: Fru och två barn, 5 och 3 år.

Bor: Örebro.

Gör: Pastor i Hillsong i Örebro. Har tidigare arbetat med kaffe i flera år, både som egen företagare och på kafferosteri. Har också tävlat i att göra kaffe, vann Barista-SM 2014.

Fakta: Hillsong

► Hillsong grundades 1983 av Brian och Bobbie Houston i Sydney, Australien. Tidigt 90-tal började kyrkan ge ut cd-skivor och man startade också ett center för att träna kristna musiker och lära dem att föra ut sin musik.

► Hillsong är framförallt kända för att använda sång och musik i sina gudstjänster och har haft stora event med tiotusentals besökare.

► Hillsong beskrivs ofta som en av de snabbast växande religiösa rörelserna i världen och finns idag i 28 länder.

►I Sverige grundades Hillsong church Stockholm av Lina och Andreas Nielsen 2006. Hillsong finns idag på tre platser i Stockholm, kyrkan finns också i Jönköping, Göteborg och Örebro.

► Hillsong i Sverige har sin grund i pingströrelsen. I Sverige har Hillsong runt 5000 medlemmar.