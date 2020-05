Känner du dig ensam i karantäntider? Örebropsykologen Per Stark: ”Vi är alla olika, och det skaver på olika sätt”

På en vårdcentral i Örebro har legitimerade psykologen Per Stark sin arbetsplats. På nära håll kan han se hur coronatiderna nu börjar tära på människors psykiska hälsa.

– Den här situationen innebär för många ensamhet. Det kan handla om att jobbet inte finns där som vanligt: Att vi är permitterade, arbetar hemifrån eller har blivit arbetslösa – och tappat den arenan i livet. Sen innebär ju den här krisen också inställda fritidsevenemang, alltså firanden, resor – såna situationer där vi ofta träffar andra människor.

Vad vill du säga till alla som sitter där hemma och mår lite halvhängigt?

– Att redan nu, innan det har gått för långt, försöka vara aktiv och fatta beslut som leder till att vi mår bättre.

Hur då?

– Att se till att sysselsätta sig. Det kan handla om att engagera sig i en ny eller gammal hobby, att fördjupa vänskapsrelationer till vänner vi redan har – ta upp gamla relationer eller försöka knyta nya. Sen handlar det också om att upprätthålla strukturen i våra liv vad det gäller sömn, mat och motion. Gärna vara utomhus, i dagsljus, för att upprätthålla dygnsrytmen. Det gör det lättare att somna på kvällen och sova till morgonen. Men också att ta stöd av andra som finns runt omkring, och som bryr sig.

Att våga säga att man inte mår riktigt bra, alltså?

– Ja, till nån vi har förtroende för. Ju längre tid vi väntar med att agera, desto större och svårare blir det. Tidiga små insatser gör väldigt stor skillnad i förlängningen.

Han poängterar att det finns andra sätt att umgås, än de vi är vana vid:

– Jag hör många bra exempel där man tar en fika ihop över videolänk, kollar på en film tillsammans över telefon och så vidare. Och den uppfinningsrikedomen är glädjande.

Är det bristen på social gemenskap som skaver mest tror du?

– Vi är alla olika, och det skaver på olika sätt. Men jag tror att det är en stor punkt, absolut. En annan är nog en tristess som många upplever, att dagarna går lite i ett. Vi har tappat den vanliga rytmen i veckan och i livet, och det är väldigt lätt att bli lite dagvill – ungefär som på semestern, att vi tappar tidsuppfattningen. Och när vi är i det väldigt länge kan det bli påfrestande.

Den här oron då? Den som kan handla om själva smittan, men också alla dess konsekvenser?

– Oro är ju i grunden nåt som är bra. Som mobiliserar oss, får oss att söka information, och får oss att agera. Oro i dess grund gör oss mer förberedda. Men det är en utmaning att se när oron blir överdriven.

Och hur vet man det?

– Genom att ställa sig själv frågan: "Om jag tänker mer på det här som oroar mig, kommer det att hjälpa mig på nåt sätt?". Om svaret är nej låter det som att man kanske har en oro som är lite överdriven, och att du kan må bra av att göra något åt det.

I grunden handlar det enligt Per Stark om att lyssna på sig själv:

– Om vi är lyhörda på signalerna om att vi mår dåligt, ja då är vi halvvägs. Det vi då behöver göra är att omsätta det här till nån typ av handling som går åt önskvärd riktning. Och på så vis är vi på ett bättre läge än vi var igår.

Men om man gjort allt det där då? Ätit, sovit, motionerat, pratat med vänner – men ändå mår dåligt?

– Om man blir begränsad av sin oro, då tycker jag att det är hög tid att söka hjälp: En vårdcentral eller kanske en hjälplinje. Jag hörde så sent som i dag om en hjälplinje som Lekeberg kommun har upprättat kring det här med covid-19, där det kommer erbjudas kuratorstöd. Och det finns fler liknande hjälplinjer och organisationer som engagerar sig.

Återigen hamnar fokus på den medmänsklighet som snabbt visar sig i stunder av krissituationer. Per Stark pekar också mot tidigare gjord forskning kring den här reaktionen i samhället:

– Forskningen visar faktiskt att det rent psykologiskt kan vara mer givande att ge hjälp än att ta emot. Så om man känner ett litet tomrum i sitt liv kan ett engagemang vara en jättebra sysselsättning. För andra, men också för oss själva.

Det här konstanta utbudet av information då, vad säger du om det? Kan det bli för mycket?

– Om vi är intresserade av det här och känner att jag mår bra av att hålla mig ajour om vad som händer, så absolut – gör det. Men om vi har svårt att sluta tänka på covid-19 eller om vår oro påverkar oss hindrande i livet – då skulle jag råda att minska nyhetsintaget. Kanske kolla nyheterna en gång om dagen, eller kanske bara följa Folkhälsomyndighetens information.

Varför upplever vi läget så olika? Handlar det om nån slags grundtrygghet?

– Det finns nog många saker som påverkar till vilken grad vi klarar av det här. Många olika funktioner spelar roll. Det finns de som klarar sig väl igenom detta, men för väldigt många innebär det här en stor påfrestning.

Tror du att det är svårare för ensamstående än de som lever ihop med andra?

– Jag tror att många kan känna att en stor del av det sociala behovet redan är tillfredsställt om man har en partner eller familj. Men många upplever också att relationen blir mer ansträngd i det här läget, och att det blir en påfrestning. Ju mer tid vi är med varann, desto tydligare blir varandras fel och brister.

Man brukar ju se att skilsmässostatistiken ökar efter semestern, tror du att vi kommer få en liknande effekt efter karantäntiden?

– Mycket möjligt. Vi står i en situation där många tillbringar mer tid hemma, och då vi är varann extra nära. Vi kommer inte ut på våra vardagliga sysselsättningar, och då ökar mängden konflikter.

Några tips där?

– Ja, till exempel att planera in egentid – där vi som föräldrar är fria från ansvar och förpliktelser och bara behöver se till sina egna behov. Man kan också planera in en tid då man gör nånting tillsammans. För att komma in i en positiv sinnesstämning, och få till lite mer kvalitetstid tillsammans. Att sitta slött i soffan och titta på tv blir trist i längden för många.

Så vad säger du om det här med tv-serier? Ska man ha dåligt samvete för att man sitter och glor på Robinson hela dagarna?

– Distraktion är inte dåligt, den fyller en viktig funktion. Att titta på Robinson kan vara ett bra sätt att fördriva tiden. Men om vi börjar känna att det här är väldigt långtråkigt, och att det inte ger mig nån glädje att titta på Robinson, då är det en signal att man bör fundera kring det här. Kanske göra nåt man tycker är mer meningsfullt, kanske nåt tråkigt men som är bra för en.

Som att städa badrummet?

– Ja, till exempel. Om man är van vid ett högt tempo, och nu inte alls har mycket att göra – då är det bra att strukturera sig. Att planera in att göra saker under dagen, och så kan man titta på Robinson lite emellan allt det andra. Att ha lite struktur att gå efter kommer göra det lättare att må bra.

En grupp som Per Stark vill lyfta fram lite extra är barnen:

– Dem behöver vi ta ett stort ansvar för. Alla barn är olika, och det gäller att se till varje enskilt barns behov. Men att livet fortgår i så stor utsträckning som vanligt, det är hjälpsamt för barnen.

Det lilla livet internt i familjen?

– Ja, och så är det viktigt att ge barnen utrymme att ställa frågor. Inte så att de måste prata om det som händer, men det är klokt att skapa ett utrymme för frågor att få komma upp.

Om man nu går där hemma, och inte känner igen sig själv riktigt? Har du nån tröst?

– Om vi tittar på tidigare forskning kring epidemier, isolering och intensivvård så ser vi att det är påfrestande. Många drabbas av nedstämdhet, ökad oro, känslor av ilska, frustration och rädsla. Det är obehagliga känslor, men de är inte på nåt vis farliga, utan de är signaler på att vi ska göra nånting åt vår situation och vårt mående. Om det här är signaler som vi ignorerar allt för länge riskerar vi att konsekvenserna blir värre. Att det blir en längre väg tillbaka till välmående.

Slutligen då, ser du nån skillnad på måendet när det gäller att bo i stan eller på landet?

– Nej, vi är olika personer där vissa kan stå ut bättre i ett hus på landet. Vi kanske har trädgård och natur nära. Medan för andra kan närheten till spontana möten med andra människor vara viktigt. Detta i en tid när vi inte får så mycket social tillfredsställelse på de naturliga platserna.