Kaoset inför avspark – när ÖSK föll mot Sirius: ”Fyra eller fem spelare som spydde”

Det blev en minst sagt märklig uppladdning för ÖSK när laget åkte till Uppsala för att spela bortamatch mot Sirius.

– För oss var det en konstig match. En första halvlek där vi kommer ut med 1–0, vi har ett stolpskott, vi har en missad straff och det känns som vi har hyfsad kontroll på sakerna. Det var en speciell period innan matchen där vi hade fyra eller fem spelare som spydde innan matchstart. Det skapar en osäkerhet, imponerad att spelarna ändå gick ut och gjorde det dom gjorde i första halvlek, säger Axel Kjäll efter matchen.

– Någon fick det på bussen och någon fick det på arenan. Det var flera som mådde dåligt och flera som spydde. Jättesvårt att säga vad det beror på, vi får utreda det lite mer. Många spelare krigade sig igenom och mådde inte jättebra, några spelade 90 minuter. Det var en speciell uppladdning.

Hur påverkar det spelarna i matchen?

– Jättesvårt att säga. Tappar man energi i form av kost så kan det påverka, men det är ingenting jag vill skylla på. Mer cred till spelarna som körde på.

Då försökte vi spela deras formation 3-4-3 vilket återigen var ett dåligt beslut av mig

Robin Book gav ÖSK ledningen i den 37:e minuten men Sirius rivstartade den andra halvleken. Redan två minuter in styrde Albin Granlund i kvitteringen i eget mål när Stefano Vecchia försökte sig på ett inspel. Vecchia blev inbytt för hemmalaget i halvtid, det blev även Nahir Besara för ÖSK.

– Anledningen till att vi tappar den här matchen är att dom fick ut mer av sitt byte än vad vi gjorde. Jack gjorde en bra första halvlek men vi kände att vi ville få in en spelare till mellan linjerna på motståndarna och spelare som jag känner lite oro för är (Yukiya) Sugita. Det var inte på grund av Besaras prestation men om man jämför med det bytet som Sirius gjorde var det de som fick Sirius att flyga i början på den andra halvleken.

– Cred till Henrik och lite misscred till mig själv.

När en reklamskylt sedan föll blev det ett långt spelavbrott. Skylten hamnade för nära planen och ansågs som en skaderisk för spelarna.

– Sen blir det ett avbrott på 15 minuter på grund av att en reklamskylt rasar, det har ingenting att gör med prestationen för det var lika konstigt för dom som för oss. Sen kommer matchen igång och Sirius gör 2–1, dom hanterar det bättre än vad vi gör. Vi får en skada på Agon (Mehmeti) och försöker ändra vår formation, vårat försvarsspel har varit riktigt bra och jag kände att vi någonstans jagade lite grepp om matchen.

– Då försökte vi spela deras formation 3-4-3 vilket återigen var ett dåligt beslut av mig. Vi blev utspridda och Sirius var bättre på att spela sitt spel än vad vi var när vi försökte spela deras spel. Vi har flera avslut på mål än dom, vi har tre och dom har två. Sirius gjorde två mål på två skott, cred till dom.

Kjäll gjorde några byten, bland annat fick Dennis Collander göra allsvensk debut och Hussein Ali ersatte Arvid Brorsson med drygt tio minuter kvar.

– Stort cred till alla till alla byten, Seger har varit med förut, men framförallt till Collander och Hussein sin fick sina första minuter. Dom gav oss energin som gjorde att vi ändå gick för någonting dom sista tio minuterna. Det blev några situationer och Kevin hade ett skott där vi lyckades trycka ner spelet. En dålig period i början av andra, stark avslutning. En match som innehåll mycket både på och utanför planen.

Sirius–ÖSK 2–1 (0–1)

Mål: 0–1 (37) Robin Book, 1–1 (47) självmål, 2–1 (67) Yukiya Sugita

Varningar, Sirius: Kebba Ceesay, Karl Larson, Stefano Vecchia. ÖSK: Albin Granlund, Simon Amin, Andreas Skovgaard

Domare: Adam Ladebäck

Publik: –

ÖSK

Oscar Jansson – Albin Granlund, Arvid Brorsson (ut 90+1), Andreas Skovgaard, Kevin Wright – Simon Amin (ut 90+1), Nordin Gerzic – Jake Larsson (ut 87), Robin Book, Jack Lahne (ut 45) – Agon Mehmeti (ut 74)

Ersättare: Gustav Leijon (MV), Benjamin Hjertstrand, Erik Björndahl (in 74), Dennis Collander (in 90+1), Niclas Bergmark, David Seger (in 87), Johan Mårtensson, Nahir Besara (in 45), Hussein Ali (in 90+1)

Sirius

Lukas Jonsson – Tim Björkström, Kebba Ceesay, Hjalmar Ekdal – Karl Larson, Nahom Girmai Netabay, Elias Andersson, Axel Björnström – Yukiya Sugita (ut 90+9, Joakim Persson (ut 45), Mohammed Khalid Saeid (ut 90+6)

Ersättare

Jonathan Viscosi (MV), Niklas Thor (in 90+9), Adam Ståhl, Laorent Shabani, Stefano Holmquist Vecchia (in 45), Jamie Roche, Johan Karlsson (in 90+6), Chibuike Kennedy Igboananike