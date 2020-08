Kaosmöte i Örebro när tyngsta bandydistriktet samlades – förbundets ordförande dök upp oinbjuden: ”Osmakligt beteende”

Distrikt Mellansverige är landets tyngsta bandydistrikt, där bland annat Örebro ingår. Med sina 33 röster på Svenska bandyförbundets (SBF) årsmöte, som hålls nästa helg, ses distriktet som en maktfaktor.

På torsdagskvällen höll distriktet eget årsmöte i Örebro. Då dök mängder av nya fullmaktsröster upp på bordet, trots att rekommendationen till klubbarna hade varit att lämna i dessa ett par veckor innan mötet.

– Det första som händer efter mötets öppnande är att alla fullmakter ska gås igenom. Efter att styrelsen har läst igenom rösterna frågar de "är det någon som inte har fått sin röst uppläst?". Då reser sig ett tiotal personer upp med en trave papper och går fram och säger "här har vi fullmakter", säger en uppgiftslämnare som var med på mötet men som vill vara anonym.

Enligt Bandypuls uppgifter var det flera klubbrepresentanter på mötet som representerade andra klubbar, så som att Åtvidaberg hade fullmakt för SIF Norrtelje och Motalas ordförande Bo Ribers representerade Skutskärs IF. Dessutom hade minst två föreningar som inte har någon känd bandyverksamhet, Glindrans IK och Rydsnäs IF, representation via fullmakter på mötet.

Efter röran med fullmaktsrösterna krävdes att Svenska bandyförbundets nuvarande ordförande Per-Anders "Nöne" Gustafsson skulle få tillträde till lokalen. Detta trots att en enig distriktsstyrelse hade sagt nej till hans medverkan på årsmötet.

Årsmötet ajournerades vid ett par tillfällen och frågan om att flytta fram mötet en vecka fördes på tal. Men Per-Anders Gustafsson släpptes slutligen in och tilläts även hålla en kortare presentation.

– Det blev jättemärklig stämning, fruktansvärt otrevligt och högt tonläge direkt, säger Bandypuls källa.

Senare under kvällen avsattes även distriktsordförande Bo Häggqvist. IFK Motalas ordförande Bo Ribers röstades, med liten marginal, fram som hans ersättare.

När Bandypuls dagen efter når Bo Häggqvist är han så besviken och frustrerad över torsdagens möte att rösten ibland spricker. Han kallar årsmötet för "den största skandalen han varit med om i föreningslivet". Häggqvist poängterar att han talar som avgående distriktsordförande och inte som representant för Svenska bandyförbundets valberedning – som vill se Jesper Kärrbrink som ny ordförande för SBF efter nästa veckas årsmöte.

– Jag har inget emot att bli bortröstad som ordförande i Mellan, men sättet är direkt förkastligt. Jag har suttit som ordförande i Västmanlands bandyförbund och distrikt Mellan i 35 år i rad, men jag har aldrig varit med om något liknande, säger Häggqvist.

– Det är så lågt, det som gjordes. Ren och skär kupp. Jag försöker vara ärlig i alla uppsåt, och jag är så jävla besviken på att ingen i svensk bandy vågar träda fram. Nu gör jag det, och jag står för åsikterna.

Vad anser du om Per-Anders Gustafssons närvaro under mötet?

– Han har inget där att göra. Det är medlemmarnas och föreningarnas möte. Det känns inte okej att han är där och snurrar som en jävla skugga runt hela mötet, säger Häggqvist.

– Det är ett osmakligt beteende från Per-Anders. Han vet hur många röster Mellan har på årsmötet, men varför har han inte varit på Nords? Stockholms? Men nu, när det största distriktet har möte, då kommer han helt plötsligt.

Det här är en jätteskandal, där ledare inte står för sina åsikter.

Bo Häggqvist pekar sedan ut flera klubbrepresentanter som "röstfiskare" – däribland IFK Motalas klubbchef Pär Beckne som utsågs till årets ledare så sent som i våras.

– I Köping har man berättat att Beckne ligger bakom röstfiske där. Det här är inte rent spel, det är rent bedrägligt hur de har hållit på, säger han.

– Jag är så jävla trött på gubb- och pampväldet som styr. Det är folk som är bra mycket äldre än mig som påverkar bandy-Sverige och inte är ett dugg intresserade av sportens utveckling, bara konservatism. Jag är så jävla less på det.

Pär Beckne gör ingen hemlighet av att han ringt runt till klubbar, men tycker inte att det är anmärkningsvärt – särskilt inte efter att Bo Häggqvist som representant för valberedningen har varit öppen med att han vill ha bort Per-Anders Gustafsson som förbundsordförande.

– Jag tycker inte att det är konstigt, och jag är inte själv i det här utan vi har frågat några klubbar hur de ställer sig. Många tycker att det är fel att ta bort "Nöne", andra stöttar valberedningens förslag, säger Beckne.

– Då frågade vi klubbar som stöder "Nöne" om de kunde komma på årsmötet, och de som inte kunde göra det fick vi en fullmakt från. Den andra sidan har ju pratat ihop sig, så vi på "Nöne"-sidan hade två alternativ: att mobilisera eller inte åka på mötet över huvud taget.

Motalas klubbchef hävdar samtidigt att Mellandistriktets styrelse ska ha ägnat sig åt röstfiske för Jesper Kärrbrink-sidan.

– Det tycker jag är konstigare i så fall. Att vi klubbar pratar sinsemellan är inget konstigt.

Att fiska röster från klubbar som inte längre har bandyverksamhet, är det ett tjuvnyp från er sida?

– De klubbar som har betalat medlemsavgift till distriktet har ju rösträtt, konstigare än så är det inte, säger Beckne.

– Region Mitt skickar ut en röstlängd inför mötet och på den listan finns det också klubbar som inte längre finns, så den skulle nog behöva uppdateras.

Bo Häggqvist känner inte igen sig i påståendet att Mellandistriktets styrelse ska ha röstfiskat.

– Vilka klubbar skulle det gälla? Det är inte vad jag känner till i min styrelse, helt ärligt. Sedan har det kommit frågor från föreningar, om hur saker ska vara enligt stadgarna, och då har vi svarat på det, säger han.

Du är med i svensk bandys valberedning och nästa vecka hålls årsmötet. Vad tänker du om närmaste tiden?

– Jag hoppas att den valberedning som tillträder då också står för åsikter, integritet och är raka och rejäla människor mot varandra. Vi har stått för våra åsikter, vi har inte varit ja-sägare, vi har stått emot, säger Häggqvist.

Vill du fortsätta verka i bandyn?

– Jag vill fortsätta, det är mitt liv. Det känns fruktansvärt att bli utsparkad och pissad på på det här viset efter 50 år i bandyn. Det här är en jätteskandal, där ledare inte står för sina åsikter. Det skulle förvåna mig mycket om de här människorna sover gott om nätterna.

Under årsmötet genomfördes också en votering om hur distrikt Mellan ska rösta i det kommande ordförandevalet på SBF:s årsmöte. Utfallet blev att distriktet kommer att ställa sig bakom sittande förbundsordförande Per-Anders Gustafsson via sitt ombud.

Senaste uppgifterna till Bandypuls gör dock gällande att Köpings IS röst, som förmedlades via fullmakt, kommer att ogiltigförklaras. I sådana fall är det istället likaläge i den omröstningen.

Bandypuls har även sökt Per-Anders Gustafsson för en kommentar. Han är inte tillgänglig för en intervju men skriver i ett sms:

– Jag fick efter en votering komma in och ge mina svar på de anklagelser de fyra i valberedningen skickat ut till klubbarna gällande min person. Min närvaro fick bara omfatta tio minuter för att ge ovanstående svar, därefter fick jag lämna lokalen.

***

FAKTA – så ser röstlängden ut i svensk bandy

Totalt finns 274 röster på Svenska Bandyförbundets årsmöte 2020.

De är fördelade så att elitserieklubbar herr och dam har tre vardera, medan allsvenska klubbar herr och dam har två vardera.

Distrikten, sex till antalet, har följande:

Nord: 5 grundröster + 20 tilläggsröster = 25

Mellansverige: 5 grundröster + 28 tilläggsröster = 33

Stockholm: 5 grundröster + 15 tilläggsröster = 20

Västergötland: 5 grundröster + 15 tilläggsröster = 20

Småland: 5 grundröster + 11 tilläggsröster = 16

Sydväst: 5 grundröster + 11 tilläggsröster = 16

Utdrag från kap 3, 4 § Rösträtt i svenska bandyförbundets stadgar:

SDF har fem röster per distrikt jämte 100 tilläggsröster proportionellt mot antalet licensierade spelare inom distrikten i förhållande till totala antalet licensierade spelare. Röstantalet fastställs per den 31 mars varje år. Förening som senast förflutna säsong har deltagit i eller som påföljande säsong kommer att delta i högsta serien för herrar eller damer har tre röster. Förening som senast förflutna säsong har deltagit i eller som påföljande säsong kommer att delta i den näst högsta serien för herrar eller damer har två röster. För rösträtt krävs att föreningen fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot Förbundet.