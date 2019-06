Ingela vill inte att förlossningen i Karlskoga stänger – uppmanar till protest : ”Målet är 15 000 underskrifter"

– Jag har själv erfarenhet från både förlossningen i Karlskoga och Örebro. Jag vet av egen erfarenhet hur mycket lugnare och behagligare det är i Karlskoga. Det är inte rätt att stänga ned verksamheten, säger Ingela Sundberg.

Under måndagskvällen hade 7300 personer skrivit under upproret. Ingela hoppas att så många som möjligt har skrivit under namninsamlingen på torsdag. Sedan planerar hon att lämna in underskrifterna till regionstyrelsens möte nästa vecka.

– Det här beslutet har inte gått rätt till. De måste göra ta ett nytt beslut. Jag hoppas att så många som möjligt skriver under. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Ingela har även startat en facebookgrupp som heter "Bevara förlossningen i Karlskoga, namninsamlingen" för att dra uppmärksamhet till frågan.

Själv är Ingela politisk aktiv i Moderaterna och sitter i socialnämnden samt bygg och miljönämnden i Degerfors. Namninsamlingen gör hon dock helt privat.

– Jag startade namninsamlingen helt på eget bevåg. Många har hört av sig och tycker att det är ett bra initiativ. Det är så många som berörs av det här beslutet.

De som skrivit under namninsamlingen vill att förlossningen på Karlskoga lasarett öppnas efter sommarstängningen. De vill även att förlossningen efter sommaren fortsätter hålla öppet årets alla dagar och dygnets alla timmar.

– Jag hoppas att våra politiker i regionstyrelsen tar till sig vad folk tycker och tänker om det här. När det är så pass många som skrivit under måste det betyda något. Det är inte bara de som bor i området som drabbas. Det finns även många i de östra delarna som åker in till Karlskoga för att föda.