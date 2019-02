Mello-aktuella Arvingarna minns luciatåget i Örebro – kommer med Diggiloo till Karlskoga

- Vi har spelat på olika julgalor på Conventum i Örebro. Ett minne därifrån är att vi genomförde ett improviserat luciatåg. Arvingarna tillsammans med Jessica Andersson som lucia. Alla i nattsärkar, Natten går tunga fjät och alla andra luciahitsen. Detta skedde alltså som en överraskning, efter den riktiga spelningen. Det glömmer ingen, säger Kim med ett skratt.

Vi når Arvingarna precis efter första torr-repet, som det kallas då kameravinklar ska ställas in med mera. Det är onsdag, tre dagar innan den fjärde deltävlingen i Lidköping under Melodifestivalen 2019. Lars Larsson, eller Lasseman, som han kallas, och även är inskriven på hotellet som, är laddad för att försöka knipa en ny seger som med "Eloise" 1993 med nya "I do".

– Jag tycker det känns grymt bra. I början är man ganska mycket i sin egen bubbla, innan man hört de andra bidragen. Då kommer nerverna. Vi är förväntansfulla och tycker det ska bli grymt kul. Låten tycker alla fyra är kanon och vi kommer spela den mycket framöver.

Efter Mello i mars och april väntar kringresande 30-årsjubileumsshow och skivsläpp den 26 april. Givetvis lagom till sommarens Guldklavegala. Efter ett Cinderellagig i maj väntar därefter Diggiloo-sommar för första gången. I länet kommer de ill Badhusplan i Karlskoga den 9 augusti.

– Det ska bli kul att möta den breda publik som Diggiloo har. Många kommer tycka det är kul att se Arvingarna i det här forumet, där de kanske inte hade förväntat sig att se oss, tror jag, säger Casper Janebrink.

Slut där? Icke. I höst blir det krogshow i Göteborg på ett etablissemang som avslöjas 13 mars. Det vore sålunda inte en överdrift att påstå att Arvingarna maxar, ja rentav peakar år 2019. Ändå gör de faktiskt något färre spelningar än vanligt, "bara" 80 stycken. För de har ju egentligen aldrig dragit ner på tempot.

För fem år sedan satte Arvingarna dock upp mål för en omläggning av karriären. De ville röra sig bort från dansbanorna till konserthus, turnépaket och krogshower. Bredda sin publik. Nu åker de runt i husbil i stället för turnébuss. Den gamla turnébussen ska för övrigt tydligen ha huserat Jockiboi (Joakim Lundell) i sitt fortsatta liv.

– Nu är vi framme vid vårt mål. Året som gick spelade vi faktiskt bara på två danstillställningar, säger Casper Janebrink.

Arvingarna drivs som ett aktiebolag vilket ägs gemensamt av de fyra medlemmarna sedan starten hösten 1989. De torde vara det enda dansbandet i Sverige som hållit en intakt sättning under så lång tid.

– Absolut, utan avbrott också. Jag tror få svenska band oavsett genre kan kvala in där. De flesta tar ju break, vi har inte haft mer än fem veckor ledigt max. Spelar vi inte ute är vi i studion, gör tv-program med mera, säger Casper Janebrink som vann "Stjärnornas stjärna" på TV4 förra året.

Hur har ni lyckats hålla ihop?

– Vi tycker och är ju olika, men det är också det som är bra. Vi har haft många diskussioner genom åren. Brottats och gråtit. Men vi har alltid löst det.