Karlskogaföraren tog pallplats i galna inhoppet – Hampus Ericsson slutade året som femma: ”Ångrar inte mina chansningar – planen är en säsong till”

Emil Persson, 30, har tagit två tredjeplatser under sin debutsäsong i STCC.

När Karlskogaföraren i helgens svenska racingfinal på skånska Knutstorp dubblerade den styrning med karriärens första inhopp i Carrera cup slog han till med ännu en tredjeplats direkt i den Porsche han aldrig tidigare tävlat i.

I första racet körde han upp sig från nionde startposition till sjätte – och i det andra toppade han det med att ta bilen hela vägen till pallen efter att flera förare snurrat av när regnet började falla över delar av banan.

Totalt blev det fem race på fem timmar för Persson på lördagen, men STCC-loppen bjöd inte på samma framgång. Där fick han nöja sig med två sjätteplatser som bästa resultat.

Kumlaföraren Hampus Ericsson, 18, kom till Knutstorp med häng på tredjeplatsen i sammandraget i Carrera cup under sin debutsäsong, men farten fanns helt enkelt inte i Mtech competition-bilarna den här helgen.

Av teamets ordinarie förare var Ericssons sjunde- och åttondeplatser i racen de bästa placeringarna. Det räckte förstås inte för att utmana i mästerskapet.

– Jag vet faktiskt inte vad som hänt. Det är skumt, för vi har haft så himla bra fart de två senaste racehelgerna, men nu var hela teamet långsamt. Vi kämpade på hyfsat ändå, men det är inte så himla lätt. Det räckte inte så långt som vi hoppats, men jag är nöjd med insatsen, Det var en svår helg .säger Ericsson.

Han kvalde som sexa till båda racen men tappade massor av placeringar i starten av det första och var nere på elfte plats innan han lyckades vända tillbaka och avancera till sjunde. I det andra låg Ericsson och fajtades med Persson, som alltså blev trea i mål, om sjundeplatsen när han gick av i första kurvan. Ett eget misstag som gjorde att Hampus blev åtta i mål och tappade en placering i sammandraget, till femte.

– Persson tittade på insidan, och jag trodde att han dök där, så jag lämnade plats. Men då fanns ingen plats till mig, och jag hamnade utanför banan på utsidan, säger han.

Incidenten var långt ifrån den första Ericsson varit inblandad i under säsongen. Bara under helgen på Anderstorp i september var han inblandad i tre, alla i kampen om topp tre-placeringar.

– Jag har tagit en hel del chansningar den här säsongen, gått för vinster och pallplatser, men det har inte alltid gått hela vägen på grund av incidenter, egna misstag och mekaniska problem. Hade allt sådant stämt hade jag säkerligen haft bra chans på tredjeplatsen i mästerskapet. Jag ångrar inte att jag tog chansningar för att vinna race, även om det kostade i slutändan. Vi lärde oss mycket som vi tar med till nästa säsonger, säger Ericsson som kom till Carrera cup inför årets säsong efter tre år i brittiska formelbilsserier.

Blir det en säsong till i Carrera cup?

– Ingenting är klart och vi har inte snackat så mycket om det heller. Men planen och tanken från min sida är att det ska bli en säsong till i samma team och samma klass. Det vet man aldrig om man får ihop pengarna … Men det är ett bra mästerskap och jag har lärt mig mycket som jag kan ta med mig till en andra säsong. Då kommer jag tänka ett steg längre och fokusera på ”det långa racet”, mästerskapet. I stället för att göra aggressiva attacker för att ta en placering ska jag vara mer laid back och ta bilen i mål. I år var jag dessutom nykomling på alla banor utom en och ny i bilen, det kommer bli helt annorlunda om jag får köra en säsong till.

Växjöföraren Lukas Sundahl tog hem Carrera cup för tredje året i rad, i helt överlägsen stil – 90 poäng före tvåan Pontus Fredricsson.

Brittiske Rob Huff, 40-åringen som tog VM-guld 2012, vann STCC under debutsäsongen efter en gastkramande fajt över tre finalrace mot regerande mästaren Robert Dahlgren.

Resultat och slutställningar från Knutstorp

Carrera cup, race ett: 1) Johan Kristofferson, Fragus motorsport, Team Westom, 21.14,325, 2) Edvin Hellsten, Nova racing, KAK, +5,516, 3) Lukas Sundahl, Sundahl racing, Växjö MS, +6,675 … 6) Emil Persson, Fragus motorsport, Karlskoga MF, +17,714, 7) Hampus Ericsson, Mtech competition, SMK Örebro, +25,490.

Race två: 1) Sundahl, 31.21,804, 2) Dennis Hauger, Mteh competition, Mtech comeptition, Norge, +8,042, 3) Persson +13,639 … 8) Ericsson, 21,968.

Slutställning efter 14 race: 1) Sundahl, 334, 2) Pontus Fredricsson, Fragus motorsport, KAK, 244, 3) Hellsten, 186, 4) Hugo Andersson, Steber racnig, KAK, 178, 5) Ericsson, 170.

STCC, race ett: 1) Robb Huff, Lestrup racing, Volkswagen, Storbritannien, 22.26,801, 2) Robert Dahlgren, PWR racing, Cupra, Skellefteå MS, +10,216, 3) Oliver Söderström, Lestrup racing, KAK, Volkswagen, +15,944 … 6) Emil Persson, Kågered racing, Karlskoga MF, do, +39,029, 11) Mikael Karlsson, do, do, do, +57,492.

Race två: 1) Dahlgren, 23.01,798, 2) Huff, +5,894, 3) Tobias Brink, Brink motorsport, SMK Hörby, Audi, +18,738 … 10) Persson, +44,689. Karlsson kom inte till start.

Race tre: 1) Huff, 19.34,687, 2) Dahlgren, +2,941, 3) Mattias Andersson, Honda racnig, Åtvidabergs MK, Honda, +13,426 … 6) Persson, +21,772. Mikael Karlsson bröt.

Slutställning efter tolv race: 1) Huff 209, 2) Dahlgren, 202, 3) Brink 184 … 7) Persson, 96, 10) Karlsson 53.