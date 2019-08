Karlslund-anfallaren målskytt i derbyvinsten framför ögonen på gamla laget: ”Det var en kul överraskning”

Under fredagskvällens derby var det Karlslund som inledde klart piggast. Ett effektivt presspel i kombination med en trebackslinje som vann allt i luften gjorde det svårt för gästande Rynninge i uppspelsfasen. Men det skulle dröja en knapp kvart innan den första riktigt heta möjligheten skapades.

Ett inspel från högeryttern Simon Gefvert letade sig hela vägen igenom straffområdet bort till Sermed Habib som bara skulle raka in bollen i öppet mål. Men 23-åringen lyckades trots det gyllene läget, pricka stolpen. En missräkning för Karlslund som förmodligen hade räknat in 1-0.

Istället fick man vänta till 25:e minuten innan Simon Gefvert återigen satte språng i djupet. Väl inne i straffområdet kom Rynninges Kristoffer Näfver fel och fällde Karlslund-spelaren. Domaren Tess Olofsson pekade på straffpunkten och fram stegade anfallaren Christer Lipovac. Där gjorde han inga misstag och satte 1–0. Ett resultat som stod sig halvleken ut.

– Vi startar ganska bra, men sen känns det som att de kommer in i det samtidigt som vi tappar tempo. Men vi kommer igen rätt snabbt och får med oss en straff, sen tycker jag det är bra därifrån, säger anfallaren Furkan Motori.

Bara fem minuter in i andra hade Rynninge ett väldigt fint kvitteringsläge. Yttermittfältaren Martin Springfeldt fick en boll i djupled in bakom Karlslunds backlinje. Där vände han om och lossade avslut. Men dessvärre för Rynninges del tog bollen klockrent i stolpen. Och bara fem minuter senare kom istället nästa kalldusch. Sermed Habib fick bollen på vänsterkanten och spelade in bollen. Väl där stod Furkan Motori och gjorde det han är värvad för. Mål. 2-0 Karlslund och saken kändes klar.

– Jag snackade med Sermed (Habib) innan Akropolis-matchen och sa att han ska leta efter mig i straffområdet, då sätter jag den varje gång. Jag gjorde det mot Akropolis och jag gör det idag, så det känns skönt, säger Motori.

Med dryga tio minuter kvar stack ett halmstrå fram som Rynninge hade möjlighet att greppa för att ta sig tillbaka i matchen. Det genom en straff efter att Tidjani Diawara blivit nedgjord av Jakob Kindberg.

Men målvakten revanscherade sig och höll sin nolla intakt. Istället hann Simon Gefvert, innan domaren blåste av matchen, dunka in både trean och fyran.

– Vi är mycket bättre än i första då vi kommer upp i deras straffområde och skapar riktiga målchanser. Det var halvdant i första men i andra skapar vi mer och då kommer 2-0, sen var det bara att köra på, säger Furkan Motori.

Furkan Motori lämnade Trelleborgs FF inför säsongen för spel i Karlslund. Under fredagens derby fanns skåningarna på plats för att stötta sin före detta lagkamrat. Det då de spelar mot Degerfors borta under lördagseftermiddagen. Ett besök som kom oanmält.

– Det var kul att se dem igen. Jag visste inte att de skulle komma hit och stötta mig, så det var en kul överraskning.

Karlslunds IF–Rynninge IK 4–0 (1–0)

Mål: 1–0 (26) Christer Lipovac, 2–0 (56) Furkan Motori, 3–0 (86) Simon Gefvert, 4–0 (91) Simon Gefvert

Varningar: Kristoffer Näfver, Tidjani Diawara, Martin Springfeldt, Viktor Franssila, Anton Olsson

Startelva Karlslunds IF: Jakob Kindberg - Gabriel Kopkin, Adam Björk, Anton Olsson - Simon Gefvert, Sebastian Loyala Nydén, Justin Salmon (Nadir Ayeva in 88), Ibrahim Habib, Sermed Habib (Shpetim Hasani in 74) - Christer Lipovac, Furkan Motori

Startelva Rynninge IK: Andreas Carlström - Jens Arrby, Viktor Franssila, Mattias Florén, Sebastian Bichler (Haris Karahmet in 63) - Martin Springfeldt, Alexander Florén (Miran Abdulrahman in 63), Jonathan Lundberg, Kristoffer Näfver (Anderson in 75) - Linus Jansson, Tidjani Diawara