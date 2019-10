Karlslund föll ihop efter målvaktsmissen: ”Alla gick ner sig av mitt misstag”

Karlslunds höst har inte varit lika ljus som våren. Under söndagen blev det en ny förlust efter 2–5 hemma mot Boden. Det innebär att laget nu endast har en seger på de sju senaste matcherna.

– Det var tungt. Vi starta knackigt, men spelar upp oss och är bra med i matchen. Sen något som är genomgående hela matchen är att det känns att Boden har mer att spela för. Jag tycker att det syns i dueller och beslutsfattande. Cred till Boden, de gör en jättebra match, säger Karlslundsmålvakten Jakob Kindberg.

Boden kämpar för att hålla liv i hoppet om att lösa nytt kontrakt och gjorde två av sina mål på frisparkar som nickades i mål.

– Det har hänt så många gånger den här säsongen och framförallt under hösten har vi tappat poäng på det här, säger tränaren Jonathan Ederström.

På 2–1-målet som kom efter en frispark rusade Jakob Kindberg ut vid fel läge och nådde inte bollen. Istället kunde Bodens Jonatan Vikström nicka in ledningsmålet.

– Sättet hur frisparken kommer till gör mig frustrerad. Sen måste han också få göra misstag, men någonstans så är vi i en period där vi trycker på. Det är billigt och onödigt, så det är mycket frustration.

– Jag känner att jag är fri att gå ut och helt plötsligt har jag en spelare framför mig. Men det är inte att skylla bort, utan det är jag som är ute på vift och det är bara att ta på mig den helt och hållet, säger Kindberg själv om situationen.

Hur går du vidare där?

– Det gäller att vara bitter i några sekunder, men sen försöker jag vända på det och använda det i aggressivitet utåt. Det gäller bara att hitta fokus igen. En ettmålsledning är ingenting. Med det spelet vi hade kändes det ändå lugnt, men det kändes som att alla gick ner sig av mitt misstag.

Efter 2–1-målet dröjde nämligen bara ytterligare två minuter innan bollen låg i nät bakom Kindberg igen.

– Det tycker jag är tydligt. Det visar ju på att vi inte är fokuserade. Det målet känns det som att vi kan undvika. Det skulle vi gjort med de flesta målen i dag om vi hade varit på tå.

En anledning till att Karlslund dalat i tabellen under hösten är att man släpper in betydligt fler mål. På de sex senaste matcherna har man släppt in 19 mål. Det efter att man släppte in 24 på de 21 första matcherna.

– I grunden handlar det om att vi har ändrat vårt försvarsspel. Vi har gjort betydligt fler mål också. Tittar vi på vår formation och våra utgångspositioner, så är vi offensivare. Vi tycker att det passar våra spelartyper mer. Sen i vårt låga försvarsspel var vi nästintill kliniska förut. Jag tror varenda spelare visste vad man skulle göra om man så hade ögonbindel. Där är vi såklart inte i det här försvarsspelet. Men det finns såklart en intressant utvecklingspotential i att kunna försvara högt och vara offensivare, utan att släppa till för mycket, säger Ederström.

Karlslund är fortsatt åtta i tabellen med tre matcher kvar att spela. I nästa omgång möter man Linköping City på bortaplan.

Matchfakta

Karlslunds IF–Bodens BK 2–5 (1–1)

Mål: 0–1 (2) Sebastian Shafei Åman, 1–1 (24 straff) Christer Lipovac, 1–2 (64) Jonatan Vikström, 1–3 (66) Jack Green, 2–3 (73) Christer Lipovac, 2–4 (85) Jack Green, 2–5 (90+1) Sylvester Simba.

Varningar, KIF: Gabriel Kopkin. BBK: Kevin Roberts, Johan Zakariasson.

Domare: George Janzisian.

Publik: 191.