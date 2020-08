Karlslund tappade poäng pi den 95:e minuten – trots drömstarten mot serieledarna

Karlsund fick en drömstart hemma mot serieledande Vasalund. Redan i den första minuten kunde Martin Springfeldt ge hemmalaget ledningen när han satte fart på vänsterkanten och rullade i 1–0 via stolpen.

Men det skulle bli en snabb revansch för gästerna. I den tionde minuten gjorde Marko Nikolic 1–1 när han smällde upp bollen i nättaket från halvdistans. Det blev även 2–1 till Vasaland. Efter en trasslig situation hamnade Ekin Bulut fri framför målet och satte dit ledningen.

Karlslund fick dock in en kvittering. Martin Springfeldt hann upp en boll i straffområdet. Vasalunds målvakt Radu Mitu rusar ut men Springfeldt skickar upp den i luften. Då stod Tidjani Diawara framför målet och kunde enkelt nicka in 2–2.

Hemmalaget fick även i en tredje boll i målet men det dömdes bort och istället fick Mitu en frispark.

2–2 såg ut att stå sig matchen ut, men det var inte utan chanser. Båda lagen hade lägen att få in bollen i matchens slutminuter. Närmast för hemmalaget var Sebastian Loyola Nydén som prickade stolpen från långt håll.

Istället var det Vasalund som fick sista ordet. Efter ytterligare en rörig sekvens i straffområdet vräkte sig Mai Traore och satte dit 3–2.

Karlslunds IF–Vasalunds IF 2–3 (1–2)

Mål: 1–0 (1) Martin Springfeldt, 1–1 (10) Marko Nikolic, 1–2 (27) Ekin Bulut, 2–2 (69) Tidjani Diawara, 2–3 (90+5) Mai Traore.

Varningar, Kif: Ibrahim Habib, Sebastian Loyola Nydén. VIF: –.

Domare: Ozan Camlibel

Karlslunds IF

Jacob Kindberg – Gabriel Kopkin (ut 79), Filip Stankovic, Helmer Andersson (ut 46), Sermed Habib – Martin Springfeldt, Sebastian Loyola Nydén, Jonathan Lundberg (ut 90+6), Ibrahim Habib (ut 78), Christer Lipovac – Tidjani Diawara.

Avbytare: Rasmus Forsell, Adam Björk (in 46, ut 67), Dennis Koss (in 67), Elias Jangdin (in 78), Chrisopher Alp (in 90+6), Lukas Julher, Nadir Ayeva (in 79).