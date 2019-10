Karlslund trefaldigt representerade – när de största talangerna ska mötas: "Klart att det är en boost"

Karlslunds IF har ett fint år bakom sig i division 1. Trots att de flesta nog trodde att de skulle få svårt att säkra fortsatt kontrakt i serien, har man under den största delen av säsongen legat stadigt i tabellens mitt. Inför den sista omgången ligger man på en tiondeplats.

Nu uppmärksammas den lyckade säsongen genom att klubben representeras i matchen "Morgondagens stjärnor" – trefaldigt.

Spelarna Adam Björk och Justin Salmon är uttagna, efter att ha blommat ut till fullfjädrade nyckelspelare i Karlslund.

– Jag hade blivit förvånad om Adam inte hade blivit uttagen, säger tränaren Jonathan Ederström till NA.

– Även om han har dippat lite nu på slutet så tycker jag att hans vår var otroligt bra. Så hade han inte varit uttagen skulle jag ha blivit förvånad och besviken. Han är otroligt skicklig i sitt positionsspel, väldigt smart och har en förmåga att läsa av situationer innan de uppstår. Sen har han även förbättrat sina offensiva kvalitéer under året som gått. Han har väldigt bra spelförståelse defensivt, och den kommer säkert vara ännu bättre när han är 25.

20-årige försvararen Adam Björk har startat 25 av de hittills 29 spelade matcherna för året. Och lagkamraten Justin Salmon, den 20 år gamle mittfältaren som närmast kom från Eskilstuna City, har startat 27 gånger.

– Det är samma med Justin, det hade varit konstigt om han inte blivit uttagen, säger Ederström.

– Internt har vi i klubben, och även han själv, haft höga förväntningar. Och jag tycker att han har levt upp till dom, i vissa matcher mer därtill. Så det här är en rolig bekräftelse för honom. Men som vi har sagt många gånger förr så är det viktigt att en sån här kille behåller fötterna på jorden, och bara ser det här som ett steg på vägen.

Morgondagens stjärnor är en match för de största talangerna i division 1. Ett lag är uttaget från den norra serien, och ett från den södra. De två möts i en match på Tele2 arena, som en möjlighet att få visa upp sig.

Förutom de två spelarna, är 28-årige Ederström själv uttagen. Tillsammans med Vasalunds IF:s Dali Savic ska han coacha det norra laget i matchen den 16 november.

– Det är jätteroligt, säger Ederström.

– Jag skulle säga att det är en bekräftelse för mig, men också för det jobbet jag och 'Sammy' (tränarkollegan Samuel Wowoah) gör tillsammans. Vi styr trots allt skutan ihop. Så det är ett bra betyg till oss sett till förväntningarna vi hade på oss inför säsongen. Men det är klart att det för mig personligen är en boost, och dom sa att jag är en av de yngsta tränarna som har fått göra det här. Det är ju såklart jätteroligt.

Morgondagens stjärnor, division 1 norra

Målvakt: Christos Liantas (Sollentuna FK)

Försvarare: Hadar Sundberg (IF Sylvia), Adam Björk (Karlslunds IF HFK), Isak Hien (Vasalunds IF), Jonatan Vikström (Bodens BK FF), Lukas Rhöse (Carlstad United BK), Axel Norén (Gefle IF FF).

Mittfältare: Thedore Rask (IF Sylvia), Justin Salmon (Karlslunds IF HFK), Anton Eriksson (Umeå FC), Suleman Zurmati (Karlstads BK), Alexander Alp (Nyköpings BIS), David Seger (Sollentuna FK), Anthony Wambani (Vasalunds IF).

Anfallare: Antonios Badke (IF Sylvia), Yoel Embaye (Umeå FC)

Tränare: Dali Savic (Vasalunds IF), Jonathan Ederström (Karlslunds IF HFK)

Morgondagens stjärnor, division 1 södra

Målvakter: Jakob Tånnander (Lunds BK), Felix Jakobsson (Torns IF)

Försvarare: Carl Thulin (Eskilsminne IF), Alexander Almqvist (IK Oddevold), Jake Weisbrod (IK Oddevold), Anton Nilsson (Tvååkers IF), Adrian Pettersson (Åtvidabergs FF).

Mittfältare: Casper Seger (Eskilsminne IF), Filip Olsson (Landskrona BoIS), Adam Lindgren (Tvååkers IF), Elmar Abraham (Skövde AIK), Adam Egnell (Åtvidabergs FF), Kevin Jensen (Landskrona BoIS), Jacob Ondrejka (Landskrona BoIS).

Anfallare: Teddy Bergqvist (Kristianstad FC), Max Olsson (Åtvidabergs FF).

Tränare: Billy Magnusson (Landskrona BoIS), William Lundin (FC Trollhättan).