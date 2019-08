Karlslund trummar på – två nyförvärv gjorde mål i nya segern: "Svårt att vara något annat än stolt"

20 omgångar in i serien verkar det gå att konstatera att Karlslunds IF är på riktigt. Ännu en vinst blev det under lördagen, och man vilar tryggt på sjundeplatsen i division 1.



– Gubbarna löper för varandra i 90 minuter. Det är svårt att vara något annat än stolt, säger tränaren Samuel Wowoah till NA efter matchen.