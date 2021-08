Karlslund utslagna ur Svenska cupen – överkörda av Djurgården: ”Spelmässigt vågar vi och gör det bra”

Division 2-laget Karlslund spelade match i Svenska cupen under onsdagen – och för motståndet stod Sveriges just nu bästa lag Djurgårdens IF.

Det blev en riktig värdemätare för Karlslund, som till sist fick se sig besegrade med 4-0. Det innebär att Djurgården går vidare till vårens gruppspel, och Karlslund åker ur Svenska cupen.

– Det går inte att snacka så mycket om resultatet, men jag tycker att vi gör en bra match. Grabbarna är modiga och försöker tävla, säger tränaren Samuel Wowoah till NA efter matchen.

Matchen inleddes med att Karlslund genast blev nedtryckta långt ner i planen, och fick försvara sig mycket. Djurgården radade upp några halvbra målchanser, men till en början inga superheta lägen.

Karlslund försökte sätta tempo i sina omställningar, och efter tio minuter fick man till en första målchans när Ebrima Jaiteh avlossade ett skott – det gick dock rakt i famnen på Tommy Vaiho i gästernas mål.

Djurgårdens spelövertag fick utdelning i den 17:e minuten, när lagkaptenen Magnus Eriksson spelade fram fint till Albion Ademi som satte ledningsmålet. Några minuter senare utökade man också till 2-0, då genom Hjalmar Ekdal och återigen med Eriksson som framspelare. Ekdal blev också tvåmålsskytt när han med några minuter kvar av den första halvleken satte ett inlägg från Haris Radetinac.

Vid halvtidsvilan stod det alltså 3-0 till den allsvenska serieledaren, och Karlslund var illa ute.

Gästerna fortsatte att kontrollera matchen i den andra halvleken, och Karlslunds chanser till att jämna ut siffrorna var få. Pontus Hatula fick ett bra skottläge utanför straffområdet med strax över halvtimmen kvar att spela, men Vaiho kunde enkelt plocka ner bollen.

Istället skulle Djurgården utöka ytterligare bara någon minut senare – Ademi gjorde sitt andra mål för kvällen när han nickade in ett inlägg till 4-0.

Djurgården släppte in Karlslund i delar av den andra halvleken, men var sett över 90 minuter ett par nummer för stora för hemmalaget. Nu går Djurgården vidare till vårens gruppspel, och Karlslund åker ur Svenska cupen för den här gången.

– Vi är för dåliga i eget straffområde. Målen är lite för enkla för att man ska vara helt nöjd, men spelmässigt tycker jag att vi vågar och gör det bra. Djurgården är skickliga när dom får sina chanser, där är vi inte lika vassa. Vi ska förvalta våra chanser på ett bättre sätt, samtidigt som Djurgården gör mål på det dom får. Det är dom stora skillnaderna i nivå, säger Wowoah.

Som själv har ett förflutet i just Djurgården. Han tillhörde klubben i två sejourer, först 1999-2000, och sen på nytt under de båda guldsäsongerna 2002 och 2003.

Men tränaren vill inte lägga något fokus på sig själv, utan framhåller vikten av att spelarna fick en viktig erfarenhet med sig i bagaget.

– Man vill att grabbarna ska få njuta av en sån här match, precis så som jag vet att det var för mig när jag var ung och fick möta bra motstånd. Man taggar till och får en möjlighet att mäta sig, se hur långt steget är. Det blir att få känna på hur skickliga dom är, och hur skickliga vi behöver vara.

Hur har stämningen varit inför en sån här match bland spelarna?

– Det är såklart en speciell match, det har man märkt sedan lottningen gjordes. Det är kul att grabbarna vågar spela och visa hur duktiga dom är, och jag hoppas att vi ska kunna ta med oss vissa av de grejerna till seriespelet också.

Matchfakta

Karlslunds IF – Djurgårdens IF 4-0 (3-0)

Mål: 1-0 (17) Ademi, 2-0 (22) Ekdal, 3-0 (39) Ekdal, 4-0 (59) Ademi.

Publik: 600.

Domare: Jovan Krsmanovic.