Karolinskas kammarkör på internationell tävling i Göteborg: ”Det är fantastiskt”

Karolinskas kammarkör består av körsångare från Karolinska gymnasiet i Örebro. Dirigent Björn Johansson startade kören redan 1996 på Risbergska skolan och har lett dem sedan dess. Han berättar att kören har medverkat på många festivaler och tävlingar under åren men att det här är något alldeles speciellt.

Grand prix of nations i Göteborg är en stor, internationell tävling och festival för körer från hela världen. Invigningen är på lördag den 3 augusti och delar av tävlingen direktsänds av SVT. Festivalen pågår i en vecka med konserter och tävlingar mellan 171 körer från 47 länder. Tävlingarna utförs i olika kategorier och Karolinskas kammarkör kommer att tävla i ungdomskör-klassen med ett program som är 15-20 minuter långt.

– Det är fantastiskt, körer från hela världen strålar samman för att sjunga tillsammans, säger Björn Johansson.

För att få chans att medverka måste man ansöka ett år i förväg genom att skicka in inspelningar på kören och presentera ett färdigt program. Eftersom terminen fortfarande inte har börjat var det inte helt lätt att planera in elevernas medverkan så långt innan. Björn Johansson berättar att det är första gången de tävlar under sommarlovet.

– De fick nästan skriva på ett kontrakt i höstas om att de skulle vara tillgängliga.

Björn Johansson är dock tydlig med att kören består av ett fantastiskt gäng. De flesta går gymnasiet med estetisk inriktning och några av dem har nyligen tagit studenten. Det finns vissa förutsättningar alla tävlande körer måste ta hänsyn till. De måste bland annat framföra några stycken på sitt egna språk och ha material från lite olika tidsperioder. Men inte allt går ut på tävling. Karolinskas kammarkör medverkar även på en så kallad "Friendship concert", alltså en vänskapskonsert. Det innebär att olika körer matchas ihop för att göra gemensamma konserter.

– Vi sjunger för varandra och för publiken helt enkelt, alla väljer material från sina egna kulturer, säger Björn Johansson.

Att sjunga för en jury en krävande utmaning. Juryn följer med i noterna och bedömer körens tonsäkerhet, klang och musikaliska uttryck. Många anser att det inte går att tävla i musik men enligt Björn Johansson finns det flera fördelar med att ställa upp i tävlingar som denna. För det första får kören en chans att finslipa ett par stycken och bli riktigt tajta med varandra. Han menar att det är utvecklande för hela kören att ha ett gemensamt mål att jobba mot.

– De växer verkligen som grupp, det är en stor upplevelse.