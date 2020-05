Kartläggning: Sydnärkekommunernas döda och smittade i corona: ”Viktigt att vi håller ut tillsammans”

I den värst drabbade kommunen, Kumla, har tre personer avlidit. 17 personer bland personalen inom hemtjänsten och LSS är smittade. Dessutom tre boende på Hemgården i Sannahed är bekräftat smittade, liksom tre inom korttidsvården.

– Det är givetvis väldigt bekymmersamt och beklagligt. Men samtidigt har personalen på Hemgården hanterat smittan på ett lysande sätt som tyder på att man har minimerat spridningen. Man har tagit till alla skyddsåtgärder, säger Daniel Jansson Hammargren, som är kommundirektör i Kumla.

– Vi gör allt vi kan för att förhindra smittspridning. Det jobbas febrilt med det, säger Jansson Hammargren.

Är det många kommunanställda som är sjukskrivna eller hemma av andra anledningar nu?

– Det varierar väldigt mycket. Vi följer utvecklingen i realtid genom ett system som rapporterar in hur läget ser ut. Det har slagit väldigt olika från vecka till vecka. Under april var sjuktalen uppemot 30 procent på vissa arbetsplatser. Det är höga sjuktal just nu, men just nu ser det ändå stabilt ut. Vi har varit ute och rekryterat personal till socialförvaltningen, säger Jansson Hammargren.

Han lyfter fram samarbetet med de andra Sydnärkekommunerna. En eller två gånger i veckan har kommunledningarna möten via länk.

– Det vi har gjort som är lyckosamt är att vi har haft en resurs som jobbat för alla Sydnärkekommunerna, enkom med att köpa in skyddsutrustning. När det gäller utrustning ligger vi bra till. Vi hjälper varandra.

I Hallsberg har två personer avlidit inom kommunens vård och omsorg. Två personer har bekräftad smitta, också de inom vård och omsorg.

Vidare är åtta medarbetare smittade. Sex av dem har sina arbeten inom vård och omsorg, och två personer inom administrationen.

Hallsbergs kommun har hela tiden varit restriktiva med att lämna ut uppgifter kring enskilda sjukdomsfall, och hänvisar till integritet och patientsekretess. Förra veckan bekräftades dock att de smittade finns på äldreboendet Verners backe.

Vid det tillfället meddelades även att Hallsberg inrättar en särskild vårdavdelning med evakueringsplatser för covid-19. Enheten ska öppnas så snart som möjligt och får sin plats i Regnbågens korttidsboende, som i sin tur flyttas till vårdboendet Kullängen.

Personal inom vård och omsorg har på senare tid lyft oron över att timvikarier tillåts gå mellan olika äldreboenden, med och utan bekräftad smitta. Enligt förvaltningschef Jaana Jansson försöker de dock begränsa bemanningen kring sjuka och misstänkt sjuka så mycket som möjligt.

På ledningsnivå har Hallsberg arbetat med frågorna kring covid-19 sedan januari. Varannan dag har de avstämning i chefsgruppen. I veckan som gick deltog kommundirektör Lena Fagerlund även på kommunfullmäktiges möte för att uppdatera politikerna.

Bemanningen är en central fråga. Fagerlund uppgav att i början på året var frånvaron stor bland kommunens personal, men att siffrorna sedan sjönk och planade ut.

– Vi har varit förhållandevis förskonade i jämförelse med våra grannkommuner. Min bedömning är dock att vi är långt ifrån förbi pandemin, och kan sannolikt vänta oss ökad frånvaro nu framöver, sade Fagerlund.

Hallsberg har annonserat efter extra personal inom bland annat vård och städ. En grannlaga planering är även lagd för semestrarna, så det ska finnas vikarier.

– Vi vet sedan tidigare att det är svårt att rekrytera sjuksköterskor. Därför tittar vi nu på möjligheten att ta hjälp av våra skolsköterskor, och har haft introduktioner.

Förutom värdefullt stöd och hjälp som Hallsberg får från Smittskyddet på regionen så lyfter även Lena Fagerlund det goda samarbetet med de andra Sydnärke-kommunerna, inte minst i det stora arbetet med att köpa in skyddsutrustning.

– Det är viktigt att vi håller ut tillsammans i det här, sade hon.

Laxå kommun redovisar genom socialchef Madelene Maxe sammanlagt två dödsfall med konstaterad covid-19, en brukare som hade insatser via hemtjänsten och en brukare som vårdades på korttidsavdelning.

Sammanlagt finns sex bekräftat smittade på särskilt boende eller korttidsvård. För närvarande finns ingen misstänkt eller konstaterad smitta inom hemtjänsten.

Det finns konstaterad smitta bland personalen men kommunen har valt att inte redovisa antalet smittad personal.

Situationen är förbättrad när det gäller brist på sjuksköterskor. På vissa enheter är personalsituationen mycket ansträngd, på andra enheter stabilt. Tillgången på skyddsutrustning är god, uppger Madelene Maxe.

Man har också riggat en avdelning för covid-19 med åtta platser på Ramundergården. När personalläget är stabilt är tanken att den ska öppna.

I Askersunds kommun finns ännu inga konstaterade fall av covid-19 varken i äldreomsorg eller i hemtjänst. Ett 20-tal brukare och ett 30 tal personal har hittills testats negativt.

- Vi testar direkt när någon har förkylningssymtom, säger socialchef Maria Ståhl.

Instruktionen till personal är att direkt gå hem vid symtom och sedan vara symtomfri i två dagar innan man återvänder till arbetet.

Hur är läget med skyddsutrustning?

- Vi har försökt skaffa så mycket material som möjligt men det är svårt att beräkna hur länge vi klarar oss vid ett utbrott.

Maria Ståhl berättar också att hemtjänsten har ett covid-19 team för att så få personer som möjligt ska besöka de gamla. Hon nämner också att utbildning på att ta av och hantera skyddsutrustning på ett säkert sätt genomförs.

En covid-19 avdelning med 4-8 platser har förberetts på nya vård- och omsorgsboendet Smedsgården som öppnar i mitten på augusti. Covidavdelningen ska kunna startas upp omgående om behov uppstår.

Hur sammanfattar du situationen?

- Vi har ett stabilt läge bland personalen men en något förhöjd sjukfrånvaro och vård av sjuka barn.

I Lekebergs kommun har inga brukare avlidit i covid-19 och det finns ingen bekräftad smitta hos brukare på boenden eller hos hemtjänstens brukare. Däremot finns en smittad personal inom socialförvaltningen.

En covid 19-avdelning med åtta platser finns förberedd på Lindens äldreboende men den har inte behövt öppna.

Personaltillgången inom omsorgen är i nuläget god men läget kan snabbt förändras och kommunen är förberedd för olika scenarier.

- Kommunen har i nuläget tillgång till den skyddsutrustning vi behöver men även här kan läget snabbt förändras om vi får många fall i verksamheterna, säger kommundirektör Gustav Olofsson.