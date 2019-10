Kasim avstängd mot Malmö – nu kan han ha gjort sista matchen för ÖSK: ”Måste sätta oss ned och diskutera”

Han kom till klubben med epitet landslagsstjärna tack vare sina 19 A-kamper för Irak, hade 126 matcher i brittiska tredjedivision league one på meritlistan och stora förväntningar på sig.

Men nu kan Yaser Kasim, 28, lämna ÖSK redan efter tre månader.

Kontraktet, som undertecknades den 28 juli, skrevs över hösten med möjlighet till förlängning över ytterligare två säsonger. Men frågan är om den optionen kommer att lösas ut, eller om ÖSK redan nu väljer att släppa den brittiskfostrade irakiern.

– Ska jag vara helt ärligt har jag inte ens tänkt på nästa år än. Jag fokuserar alltid bara på nästa match, men nu är det väl dags att börja fundera över framtiden. Jag vet inte vad som händer än. Det finns saker som vi kom överens om när vi skrev kontraktet som gör att vi måste sätta oss ned och diskutera efter säsongen. Givetvis vill jag stanna, men jag vet inte hur klubben ser på det, säger Kasim till NA efter måndagskvällens 3–0-förlust borta mot Djurgården.

I mitten av andra halvlek kom han in sent i en duell med Jesper Karlström och blev varnad, och eftersom Kasim fick gula kort också mot IFK Göteborg och Hammarby innebär det att han är avstängd och missar allsvenska epilogen hemma mot Malmö FF på lördag. Därmed kan ÖSK-karriären ha tagit slut när han ersattes av Simon Amin i 86:e minuten av matchen på Tele2 arena.

– Jag förstod inte när jag fick kortet att jag skulle bli avstängd, jag trodde att det var mitt andra i höst. När jag hörde det efteråt kände jag: ”Jäkla skit!” Det är riktigt svårt att acceptera att jag inte får spela på lördag, säger Kasim.

Matchen mot Djurgården var speciell för 28-åringen eftersom det var första gången han fick chansen att prova en större roll på innermittfältet, utan lagkaptenen och naturlige spelfördelaren Nordin Gerzic, som var gulkortsavstängd, bredvid sig. Men Kasim tog inte för sig överdrivet mycket i det offensiva spelet, och ville inte recensera sin egen insats efteråt.

– När jag spelat med Nordin har han ofta legat till höger på innermittfältet och jag till vänster. Nu spelade (Martin) Lorentzson centralt, och gjorde ett bra jobb, och Niclas (Bergmark) spelade till höger och gjorde det också bra, inte minst med tanke på att han är så ung, säger han.

Vad säger du om din egen insats då?

– Den var bra, men ... När man förlorar med 3–0 så är det inte bra nog. Det var väldigt besviket i omklädningsrummet efteråt. Djurgården spelar för guldet och vi kan inte ta oss någonstans i tabellen, men vi vill ändå kunna gå ut och göra en match på våra egna villkor. Annars är det inget roligt. Det är precis som i vanliga livet – om man inte lever på sina egna villkor så blir det inget trevligt liv.

Men var inte tanken att du skulle ta ett större ansvar när Nordin inte var med?

– Det handlar inte om enskilda spelare utan om hur vi beter oss som lag. Vi måste hitta ett recept för att spela 90 bra minuter mot topplagen. Tappar man det i fem minuter mot lag på den här nivån så ”boom” – mål i baken. Man måste vara på tårna hela tiden. För min egen del handlar det bara om att kämpa och komma med en bra attityd till träningen varenda dag för att hjälpa till att utveckla laget och klubben.

Nu är frågan alltså om Kasim visat nog för att ÖSK ska använda optionen som automatiskt förlänger hans avtal över säsongen 2021.

Sin första – och möjligen sista – höst i klubben kan han i varje fall summera med sex inledande inhopp följt av sex matcher från start. Samtliga på innermittfältet. Inga mål men två målgivande passningar, och totalt tre segrar på tolv matcher.

– ÖSK är en bra klubb, och tränarna har varit schyssta mot mig. Jag hoppas att de sett att jag gett 100 procent på vartenda träningspass och under varje match.

Känner du att det finns mer att ta ut?

– Absolut, det är 100 procent säkert. Det är ju höst/vår-säsong i England, så jag kom direkt från försäsongen där in i seriespelet här, och det tog ett tag innan jag kom in i rytmen. Sedan hade jag några känningar, så egentligen är det först under de två sista matcherna som jag känt mig stark och redo för 90 minuter. Det är synd att säsongen är slut då, jag hade önskat att det skulle vara fler matcher, säger Kasim och fortsätter:

– Men det blir också bra med en försäsong där man verkligen kan lära känna medspelarna i lugn och ro utan pressen att det ska presteras på matcher två gånger i veckan. Om vi fick ett träningsläger på två veckor där man verkligen hann lära känna varandra som personer tror jag att vi skulle kunna få igång en väldigt bra energi och vibe i laget som skulle göra att vi kämpade för varandra på ett helt annat sätt. Sådant kan verkligen göra underverk.

I England har Kasim hunnit avverka en lång rad klubbar, från ungdomsåren i Fulham och Tottenham via Brighton & Hove, Luton och Macclesfield till fyra år i Swindon följt av en besvärlig avslutning i Norhamphton, där han hamnade i frysboxen i fjärdeligan. ÖSK har varit hans första utlandsäventyr.

– Under min karriär har jag hamnat i både bra och dåliga sammanhang, och jag kan säga att det här verkligen är ett bra ställe. Att få hänga med de här killarna i tre månader har verkligen varit belönande. Under vissa coacher är man inte ens glad trots att man vinner varenda match, men här i Örebro har jag trivts väldigt bra trots att vi inte vunnit så mycket. Det är en sådan härlig stad och en sådan bra klubb, och jag skulle vilja vara en del av det när vi börjar vinna matcher också. Jag vill verkligen ge tillbaka till klubben.

Spelarna i ÖSK som har utgående kontrakt

Utgående kontrakt: Martin Lorentzson, mittfältare, Adam Bark, do, Yaser Kasim (option på två år), do, Rodin Deprem anfallare.

Klara förluster: Mathias Karlsson, målvakt, ny klubb ej klar.