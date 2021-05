KATARINA HANSSON (S): En sommar för "motorburen ungdom" – alkohol, hög musik och fortkörning

Många, både inom det offentliga och näringslivet, kommer att jobba under sommaren för att fortsätta ge oss medborgare service, vård och omsorg, varor och tjänster.

... ju fler som får chansen att prova på ett arbete desto fler skolas snabbare in i vuxenlivet med allt vad det innebär.

Sommaren är även den tid på året då landets ungdomar tar sitt första kliv in på arbetsmarknaden, antingen via feriejobb eller vikariat av något slag. Detta är ett viktigt steg för våra unga vuxna, men också centralt för näringsliv och offentlig sektor både på kort och lång sikt. Dessa personer är den blivande generationen på vår arbetsmarknad. Ju fler som får chansen att prova på ett arbete desto fler skolas snabbare in i vuxenlivet med allt vad det innebär.

Sommaren innebär även många sena sommarkvällar och stora mötesplatser. Detta gäller inte minst för de ungdomar som är intresserade av bilar och motorer, något som brukar benämnas som ”motorburen ungdom”. Det är personer som träffas för att visa upp sina bilar, prata, skratta utbyta erfarenheter.

Träffarna genererar även fortkörningar, väldigt hög musik, förtäring av alkohol och ibland även dåligt uppträdande ...

Men på dessa träffar deltar ibland även yngre tonåringar och personer som definieras som vuxna. Dessa träffar sker inte bara på sommarhalvåret, men vi kan se att de då ökar i intensitet. Träffarna genererar även fortkörningar, väldigt hög musik, förtäring av alkohol och ibland även dåligt uppträdande gentemot varandra. Men även mot andra människor som exempelvis ber dem att sänka volymen eller sköta sig i trafiken.

Det drabbar även näringsidkare och medborgare som har sin lokal/boende i närheten av dessa mötesplatser. I takt med att problemet har växt har det även inneburit att polis och socialtjänst tvingats lägga allt mer tid på att hantera konsekvenserna av dessa träffar vilket jag anser vara mycket olyckligt.

Med anledning av ovanstående vill jag be er föräldrar/vårdnadshavare som misstänker att era ungdomar deltar på dessa tillställningar att prata med era barn/ungdomar. Om så är fallet bör det även föras en dialog kring vad som händer på träffarna, om de sköter sig, känner sig trygga etc.

Med gemensamma ansträngningar kan vi skapa ett tryggare och bättre samhälle ...

Kanske kan det även bli aktuellt med ett besök på de platser där era ungdomar finns på kvällar och nätter. Vi vuxna behöver fundera på vad vi kan göra för att skapa en ökad trygghet för vår våra ungdomar och vi behöver vara observanta över hur de mår, om de trivs i skolan, på sitt första jobb etc. Jag tror samtal likt dessa ökar ungdomarnas möjlighet till en bra start på sitt vuxenliv. Med gemensamma ansträngningar kan vi skapa ett tryggare och bättre samhälle för både, barn, ungdomar och vuxna. Det är kort och gott en viktig investering för framtiden.

Katarina Hansson

Ordförande i kommunstyrelsen i Kumla (S)