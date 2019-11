Katarina Hansson (S): Företagsklimat i Kumla måste bli bättre

Dessvärre kan vi konstatera att Kumla backade under 2019, från plats från plats 68 till 106. Ett resultat som vi absolut inte är nöjda med. För mig som förtroendevald är näringslivsarbetet alltid en prioriterad fråga. Vi som kommun har som uppdrag att skapa goda förutsättningar för ett starkt näringsliv.

Under de senaste veckorna har vi analyserat resultatet och vi kommer utifrån detta konkretisera åtgärder på både lång och kort sikt. När det gäller åtgärderna på lite längre sikt så ska dessa tas fram i samarbete med kommunens näringslivsråd som inrättades i början av 2019.

En konkret åtgärd som vi redan nu har påbörjat att framtagandet av servicegarantier. Som medborgare och eller företagare anser jag att man ska ha kännedom om vilka krav och förväntningar man kan ha på oss som kommun. Det ska gälla allt från återkoppling på olika frågor till vilka handläggningstider som kommunen arbetar utifrån. Jag är stolt över det som redan görs, men jag är inte nöjd. Nu fortsätter vi det arbetet.

Temat på ovan nämnda näringslivsdag var klimat och hållbarhet med främsta fokus på vårt närområde. Några av kommunens företag presenterade och inspirerade hur vi på olika sätt kan minska vår klimatpåverkan. Exempelvis genom att köra elhybridbil och eller elcykel.

Mitt engagemang för klimat och hållbarhetsfrågorna grundar sig i att jag vill kunna lämna över en bättre värld till mina barn och barnbarn. Vi kan göra massor för att bidra, stort som smått. Sällan har ordspråket ”många bäckar små, bildar snart en å” passat bättre.

Det är självklart av värde att den så kallade marknaden går före. Men deras huvuduppgift är oftast att leverera vinst för sin överlevnad och det är inte alltid att företagen vågar eller har råd att investera i nya klimatsmarta produkter och förnybara energikällor. Därför har det offentliga i form av staten, regioner och kommuner ett stort ansvar att fungera som en dynamo i denna omställning.

Bolaget som producerar både biogas och vindkraft har även som uppdrag att driva på utvecklingen inom energiområdet.

Genom bildandet av Kumbro AB – tillsammans med Örebro kommun – har vi i Kumla skapat goda förutsättningar i detta arbete. Bolaget som producerar både biogas och vindkraft har även som uppdrag att driva på utvecklingen inom energiområdet.

Majoriteten av kommunens fordon körs i dag med biogas och inom kort kommer all lamparmatur på våra gator att vara utbytta till energieffektivare lampor. Under 2020 kommer det på utvalda platser i Kumla installeras elstolpar så att Kumlabor eller de som besöker kommunen ska ha möjlighet att ladda sin el-bil. Det kommer även under kommande år att installeras solceller på Akvarellens tak.

Ovan beskrivna åtgärder är viktiga steg för att minska Kumla kommuns klimatpåverkan och genom det ta vårt ansvar i klimatarbetet.

Katarina Hansson

Ordförande i kommunstyrelsen i Kumla (S)