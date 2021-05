Katarina O'Nils Franke lyfter fram Rilke: ”Han var en riktig kvinnofavorit”

Hon bor på Lilla Essingen i Stockholm och arbetar som redaktionssekreterare på tidsskriften Axess och kan även ses som programledare på Axess TV.

Efter två romaner har hon nu gett sig i kast med en favoritpoet som hon kom i kontakt med när hon läste tysk språkvetenskap i Uppsala 2010 – Rainer Maria Rilke.

Boken "Den tidlöse resenären Rainer Maria Rilke" är utgiven på Carlsson bokförlag. Den är både en kronologisk resa genom Rilkes liv och beskrivningar av hans olika resor – bland annat till Sverige, inbjuden av Ellen Key. Skrivandet kom alltid först för honom och hans fru Clara, som var konstnär, och dottern fick i stort klara sig på egen hand. Samtidigt var han social och lät sig gärna bjudas till förmögna hem för samtal och umgänge.

Hur kom du i kontakt med Rainer Maria Rilke första gången?

– När jag skulle välja ämne för min kandidatuppsats i tysk språkvetenskap föll valet på Rainer Maria Rilke och dikten ”Der Panther”. Då insåg jag hur stor han är i Sverige, eftersom jag hade flera svenska översättningar att välja på. Jag föredrog Johannes Edfelts ”Pantern”. Men även om man borrar ned sig i en dikt och dess översättning så lär man sig inte så mycket om poeten och personen bakom verket. Det gjorde att jag började läsa mer både av och om Rilke.

Vad gör honom till en så stor poet?

– Rilkes storhet ligger nog i hans förmåga att skildra vardagshändelser och detaljer ur vår egen verklighet. Med vacker och finurlig språkdräkt lyckas han få så många att känna igen sig och fundera över vardagen, livet och döden.

På vad sätt är han fortfarande aktuell?

– Trots att det snart är 100 år sedan han dog (1926) citeras och läses han fortfarande. Ett exempel är dramakomedifilmen Jojo Rabbit från 2019 där referenser till hans poesi dyker upp. Han får också avsluta hela filmen i och med ett vackert citat som översatts på engelska till: ”Let everything happen to you / Beauty and terror / Just keep going / No feeling is final”.

– Förutom det förekommer han också i tv-serien Deutschland ’86 och uppföljaren ’89 och syns i flera samtida romaner och kulturartiklar från mer eller mindre hela världen. Genom sin vackra poesi och sina kloka råd om livet och skrivandet lyckas han slå an en ton hos läsare än idag.

Hur vill du karaktärisera hans diktning?

– Existentiell, målande, tänkvärd – och utmanande. Många som översatt honom talar om svårigheten i att få till översättningarna och lyckas bevara både form och innehåll. Även hans personlighet var komplex. Han var en riktig kvinnofavorit, men ville samtidigt framstå som en form av munkfigur. Han åt egentligen bara ett större mål om dagen och drack ingen alkohol. Så Rilke kan inte sägas vara någon klassisk Hemingway-karlakarl!

Har du någon favoritdikt/verk?

– ”Der Panther” är en favorit. Dels för att jag kommit den närmare än andra dikter genom min kandidatuppsats ”Rilke in Übersetzungen”. Dels eftersom den är en så vacker metafor för fångenskap och ofrihet. På ett konkret sätt visar den en svart inburad panter på zoo, vilddjuret fångat, och samtidigt känner man igen den högst mänskliga känslan av att längta bort – inte minst nu i pandemitider. Men ”Der Apfelgarten”, som han skrev efter att ha besökt skånska Borgeby och som jag nyöversätter i min biografi, har också seglat upp som en favorit! Jag tycker om när Rilke målar tänkvärda tavlor – han bygger upp en scen och låter något utspela sig där som dröjer kvar i tanken.

Har du något tips till den som är nyfiken på Rainer Maria Rilke - var börjar jag?

– Man får såklart gärna börja med min bok, "Den tidlöse resenären", som är en introduktion till hans liv och verk. Bland hans poesi vill jag rekommendera att man börjar med hans tingdikter (Dinggedichte) som beskriver människor, djur och andra vardagliga ting/händelser. De är de mest allmängiltiga och intressanta. Trots att det är just vardagligheter som beskrivs är de vackra, djupsinniga och gåtfulla. Men även ”Brev till en ung poet” är en bra start för att lära känna Rilke. Det är en samling brev från Rilke som den aspirerande författaren Franz Xaver Kappus gav ut i början av 1900-talet. Breven i den boken ger oss en bild av Rilke samt goda råd om skrivandet och livet i vackra formuleringar.