Katter tar över bioduken under Live at Heart

Minifestivalen som går under namnet "Cats Just Wanna Have Fun! - Cat Video Festival" kommer att ägna en hel kväll åt internets mest populära kattvideor och anordnas i samarbete med Örebros katthem.

Den första kattvideo-festivalen hölls redan 2012 i USA och konceptet har därefter kopierats runt om i världen, och nu är det dags för Örebro och Bio Roxy. Under kvällen kommer det att visas kattvideos på olika teman och publiken får utöver hemmavideor och kortfilmer, bland annat se klipp med de största "stjärnorna" inom genren, så som Henri - le Chat Noir och Keyboard Cat.

Festivalen äger rum torsdagen den 5:e september.