Kenneth ser till att Fröviborna kan tanka bilen igen: "Det här är den största investering jag har gjort i mitt liv"

Sedan 1960 har man kunnat tanka bilen vid macken i Frövi. Det var Kenneths pappa, Folke Johansson, som byggde och öppnade macken under företaget Caltex. Senare gick macken under Texaco-skyltar och efter det under företaget Preem.

Den 12 april 2019 monterade Preem ner drivmedelsanläggningen i Frövi. Därmed fanns det inte längre en mack i Frövi. Kenneth funderade på hur han skulle göra. Han bestämde sig för att öppna macken igen. Under egen flagg.

Och nu är macken öppen sedan några dagar. Till helgen ska macken invigas med rabatt på drivmedel från fredag till söndag och under butikstid på fredagen och på lördagen så bjuder företaget på fika och korv till alla sina kunder.

– Jag har fått ett otroligt stöd i mitt beslut att öppna macken igen från Fröviborna. Och när jag satte upp skylten att nu öppnar vi macken igen så har folk kört förbi och tutat och ropat bravo. Det är ju trots allt så att det beslut jag har tagit är ett beslut som påverkar Fröviborna, säger Kenneth.

Budgeten för mackbygget är totalt 3,5 miljoner kronor. I denna investeringskostnad ingår ett investeringsstöd från Region Örebro län på 800 000 kronor.

Mackområdet asfalteras nu om och görs i ordning.

– Nu har vi fem drivmedelspumpar, samt en pump för spolarvätska vilket inte fanns här alls tidigare. Och inom kort får vi upp en pump till för adblue till dieselmotorer till lastbilar också.

På Frövi Bilservice jobbar fem personer på heltid. Förutom drivmedelsförsäljning och butik finns här fordonsverkstad, tvätthall, gör det själv-hall, uthyrning av släpvagnar och sky-lift.